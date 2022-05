Bilbrann på E18 ved Slependen

En bil brenner kraftig på E18 ved Slependen retning Oslo. Det er ikke meldt om personskader.

Vegtrafikksentralen øst melder på Twitter at E18 retning Oslo er stengt på grunn av bilbrannen.

– Nødetatene er på vei til brann i bil på E18 ved Slependen, retning mot Oslo. Det er en del røykutvikling, men omfanget er for øvrig ukjent. Bilen står i kollektivfeltet og trafikken går sakte forbi stedet, skriver politiet i Oslo på Twitter omkring klokken 10.45.







Brannvesenet melder at bilen var overtent da de kom til stedet.

Like før klokken 11.34 melder politiet at brannen er slokket og to felt av veien er åpnet. Kollektivfeltet er stengt inntil videre.

– Fører er kjørt legevakt av ambulanse for vurdering. Politiet vil etterforske saken, skriver politiet.

Operasjonsleder i Oslo-politiet, Tor Gulbrandsen, sa til VG at det har vært én person i bilen og at vedkommende har kommet seg ut.

– Vedkommende vil få tilsyn av ambulanse, men det er foreløpig ikke meldt om personskade.

Påvirker trafikken

Operasjonslederen sier det er mye røykutvikling på stedet, men at det avtar. Brannvesenet er i gang med slukking.

– Veien er midlertidig sperret, men trafikken går forbi i ett felt ut mot Sandvika.

Han sier de foreløpig ikke vet noe om årsak til brannen.

– Det er litt for tidlig å kunne si hva som har skjedd.

Det har også skjedd en ulykke med tre biler, hvorav en har tilhenger, har kollidert. Ifølge politiet på Twitter fremstår ulykken som en påkjørsel bakfra.