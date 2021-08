KALD HJEMKOMST: De belgiske basketballspillerne krever at sportskommentator Eddy Demarez går av etter han kom med nedlatende uttalelser om deres kropper og legning på direkten. Foto: CHRISTOPHE KETELS / BELGA

Krever at kommentator går av etter «grove og nedsettende» kommentarer

En belgisk sportskommentator omtalte flere av kvinnene på landslaget i basketball som menn og vitset om legningen deres. Nå krever basketballforbundet at han går av.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Lørdag kom flere av de belgiske OL-utøverne hjem fra Tokyo. Blant utøverne var kvinnenes landslag i basketball Belgian Cats.

Belgiske medier sendte hjemkomsten live fra flyplassen i Brussel.

Flere sportskommentatorer i Sporza, sportskanalen til Belgias statskanal VRT fortsatte praten etter sendingen – uten å vite at det ble sendt direkte på kanalen.

Med den erfarne journalisten og kommentatoren Eddy Demarez i spissen vitset de om kroppene og legningene til kvinnene i Belgian Cats.

Den belgiske avisen De Standaard skriver at uttalelsen var «grove og nedsettende» mot spillernes legning.

Kalte spiller «mann»

– Jeg tror det én heterofil i Cats, sier kommentator Eddy Demarez i klippet som er blitt delt flittig i sosiale medier.

En annen kommentator spør om alle er (..), uten å fullføre setningen.

– De fleste, ja. De fleste, svarer Demarez.

Han gjør narr av utøveren Emma Meeseman med et ordspill på etternavnet som tilsvarer «mest-mann» på norsk, til latter fra de andre.

Demarez fortsetter med å slå fast at Marjorie Carpréaux er en mann.

– Det er jo kjent, svarer en av de andre kommentatorene.

De fortsetter med å gjøre narr av kroppene til minst to andre spillere.

«Respektløst, vondt og nedverdigende»

Uttalelsene har skapt sterke reaksjoner i Belgia og blant spillerne.

Emma Meeseman og Hanne Mestdagh er blant utøverne som har uttalt seg på Twitter.

– Dette klarer jeg virkelig, virkelig ikke å ta innover meg akkurat nå ... takk, skriver Meeseman med emneknaggen #sykt.

Mestdagh skriver at hun bare vil spy nå og at det er «respektløst, vondt og nedverdigende».

Også Belgias medieminister Benjamin Dalle har tatt til Twitter:

– Homofobiske og sårende uttalelser hører ikke hjemme på sosiale medier, på kafeer eller i offentligheten. Ingensteder. Stor respekt for Belgian Cats og for deres prestasjoner i OL, skriver han.

Tatt ut av jobb

Etter uttalelsene besluttet den belgiske statskanalen VRT at Demarez ikke lenger skal kommentere kamper eller andre livesendinger, ifølge De Standaard.

Søndag melder kanalen at Demarez per nå ikke gjennomfører noen arbeidsoppgaver. De neste ukene skal VRT vurdere hvordan og om han kan fortsette i jobben.

I en pressemelding tar VRT avstand fra Demarez’ uttalelser.

– VRT vil snakke med Eddy, og i mellomtiden vil han ikke lenger kommentere sendinger. Slike utsagn kan ikke tolereres, skriver kanalen.

Demarez selv kommer også med en beklagelse i pressemeldingen:

– Jeg hadde aldri noen intensjon om å fornærme noen på grunnlag av kjønn eller legning. Det er ekstra synd at disse uttalelsene rammer spillere som har vært svært vellykkede for Team Belgium og Sporza. Jeg vil derfor be om unnskyldning til Belgian Cats og deres team, og til alle som føler seg støtt eller truffet, sier han.

Demarez oppir også at han har tatt kontakt med Belgian Cats for å kunne be om unnskyldning personlig.

Hverkes Belgias basketballforbund eller Belgian Cats virker å godta beklagelsen. I en uttalelse søndag ber de innstendig om at Demarez selv går av, eller blir avskjediget jobben – og meddeler at de vurderer å ta ytterligere juridiske skritt.