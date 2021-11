RENE ORD FOR PENGENE: Torhild Løkken sier hennes parti «driter seg ut» hvis permitterte og ledige ikke får feriepenger neste år.

Feriepengekrangelen: − Vil være en skam

Torhild Løkken er Ap-kvinne på sin hals. Hun forteller sjefen hvor feriepenge-skapet skal stå. Sjefen heter Jonas Gahr Støre.

Av Bjørn Haugan

Hennes harme skyldes først og fremst at Støres Ap-Sp-regjering i sitt forslag til endringer i Solberg-regjeringens statsbudsjett, ikke har funnet plass til å gi dem som har vært permittert og ledige i år, feriepenger til sommeren.

Ap har lovet at det skal innføres, både i regjeringsplattformen og i sine 100-dagers løfter, men har ikke nok penger til å prioritere det nå.

Mandag sa SV at de ikke ville prioritere å kjempe for saker regjeringen har lovet, men ikke funnet plass til, når de forhandler om budsjettet på Stortinget.

Men det er Ap som må ta ansvar her, mener Løkken:

– Jeg følger med og så langt er jeg itte fornøyd. Jeg har skrøti så ta av han Jonas at’n nå må bevise at han har fortjent rosen, sier hun på klingende Toten-dialekt - og gir et råd fra hjertet - og hjernen - til sjefen:

– Jonas bør tenke seg om en gang til når det gjelder feriepengene.

Hun kalte det en «skam» for et år siden; hvordan Solberg-regjeringen behandlet de permitterte.

– Vil være en skam

Løkken sier hun mener det vil være en like stor skam hvis hennes eget parti og regjering ikke sørger for at de som har vært permitterte og ledige i år, får feriepenger til sommeren.

– Ja, det vil være en skam hvis vi ikke får det på plass. Vi har ikke lov til å fortsette i samme sporet som den linjen Solberg-regjeringen førte. Da driter vi oss ut, sier Løkken.

Hun arbeider og er tillitsvalgt ved bilprodusenten Benteler på Raufoss - og sitter i kommunestyret i Vestre Toten for Arbeiderpartiet.

– Vi skal være der for vanlige folk - arbeidsfolk - sier vi. Det er mange vanlige folk som i år har vært og kanskje fortsatt er permittert og ledige som følge av pandemien, sier hun og legger til:

– Og mange har stemt på Arbeiderpartiet fordi vi har gått til valg på at de skal få feriepenger neste år. Vi må bevise at vi er verdig folks stemme og at vi tar folk, som har stemt på Arbeiderpartiet, på alvor. Da kan vi ikke fortsette Solberg-regjeringens dårlige valg.

ADVARES: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høre-leder Erna Solberg.

– Kan ikke sitte stille

Hun synes Støre og regjeringen skal merke seg det den avdøde LO-lederen, Hans-Christian Gabrielsen, sa om Solberg-regjeringens manglende vilje til å gi de permitterte og ledige feriepenger i 2020.

I et juleintervju i VG i fjor sa han blant annet at «det er forbasket smålig av regjeringen å frata de permitterte og arbeidsledige feriepenger for neste år» og at «de som betaler den tøffeste prisen for krisen nå hadde fortjent bedre».

– Hans-Christian hadde helt rett - og vi kan ikke sitte stille uten å ta til motmæle når vår egen regjering ikke skjønner at de må stille opp der den forrige regjeringen feilet. Jeg er glad for at LO i høst også har gitt klare signaler om at det ikke holder.

– Vinn-vinn-situasjon

Hun sier at det må inn i statsbudsjettet, i verste fall i revidert budsjett til våren.

– Jeg ser at arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik også har avvist at det kan bli aktuelt i revidert. Da vil jeg si til deg Jonas, at du bør tenke deg om. Det koster 1,6 milliarder kroner: Ja, det er mye penger, men hva så?, sier hun og fortsetter engasjert:

– Det er penger som de i stor grad vil bruke i Norge til sommeren - på turer, mat og middager og overnattinger på norske hoteller. Det er en vinn-vinn-situasjon å gi dem feriepenger. Vi har ikke råd til å la være, spør du meg, sier hun.

– Kan ikke svikte i første sving

Hun sier de også bør vurdere noen andre saker som hennes parti har forpliktet seg til.

– Gratis kjernetid i skolefritidsordningen for førsteklassinger er viktig for mange barnefamilier, som sliter fra før med høye boutgifter. Og brillestøtte for unger og de uføre som får trekk i pensjonen hvis de greier å skaffe seg noen kroner i inntekt.

Hun gjør det enda klarere.

– Det er de «små tinga her» som har gjort at folk har hatt trua på ei Ap-regjering - og som har gjort at mange stemte på oss. Da kan vi ikke svikte i første sving.

Flere, blant annet i LO, har håpet at SV vil presse regjeringen til å hoste opp budsjettpenger til feriepenger for permitterte og ledige.

Men mandag ble det kjent at SV ikke vil legge inn et slikt press.

LUKKER IKKE DØREN HELT: Hadia Tajik sier de er innstilt på å finne løsninger, men understreker at de ikke kan bruke mer penger, av frykt for renteøkning.

– Innstilt på å finne en løsning

Støre overlater til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik å svare. Hun uttrykker forståelse, men åpner i liten grad døren for at budsjettsekken åpnes.

– Jeg forstår utålmodigheten til Torhild, og jeg deler den. Regjeringen har lovet å gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige. Det løftet skal vi holde. På tre uker har vi klart å rette opp i mye, men ikke alt vi mente var galt med det budsjettet som Høyreregjeringen etterlot seg.

Hun sier de ikke kan øke budskjettrammene, av frykt for at det kan gi renteøkning.

– Vi har fått til mye for vanlige folks lommebøker, blant annet billigere barnehage og billigere pendling. Å øke oljepengebruken for å dekke inn feriepenger på dagpenger er ikke noen løsning fordi det da kan være en risiko for renteøkning som gjør at de samme menneskene ville få økte utgifter.

Hun legger til:

– Regjeringen er uansett innstilt på å finne løsninger på dette, det er en viktig sak.