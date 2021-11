Stille markering på Bislett

BISLETT (VG) Rundt 200 mennesker markerte Rustam Louis Foss’ (33) bortgang lørdag kveld. Venner, tidligere medelever, skuespillere og folk med tsjetsjensk bakgrunn, la ned blomster og levende lys på stedet der Foss ble skutt.

Av Frank Ertesvåg

Flere av de fremmøtte som VG snakket med, la vekt på å få frem et mer nyansert bilde av Rustam Louis Foss enn inntrykket som henger igjen hos mange av en psykisk ustabil knivmann i bar overkropp.

Et stille folketog gikk fra Bislett stadion og noen få hundre meter opp til fortauet utenfor butikken Bislett blomster, der 33-åringen ble stoppet og skutt av politiet, hvoretter han døde av skuddskadene.

Afshin Poursharid (37) har kjent Foss i flere år. Han synes det var en stille, fin markering for vennen.

– Det er viktig å vise hvem han egentlig var, ikke bare gjennom det bildet som er skapt i mediene. Han var skuespiller, musiker, bryter og danser. Han kunne så mye. Jeg husker han som den mest talentfulle karen jeg har møtt, sier Porsharid til VG mens toner fra en innspilling av Rustam Louis Foss’ egne pianotoner lyder ut fra en enkel mobiltelefon plassert foran blomster og lys.

Sørgende fra det tsjetsjenske miljøet holder rundt hverandre og tørker tårer. De er takknemlige for at noen av Rustams venner tok initiativ til minnemarkeringen.

SØRGET: Flere av de rundt 200 deltagerne i minnemarkeringen for Rustam Louis Foss på fortauet utenfor Bislett blomster – holdt rundt hverandre og gråt etter at de hadde tent lys og lagt ned blomster på stedet.

Trude Follum var en av dem som initierte markeringen. Hun er frilansskuespiller, og gikk på en privat skuespillerutdanning sammen med avdøde Foss. Også hun mener det er viktig å få frem et bredere bilde av vennen enn det som hittil preger mediene.

– Rustam er en av de snilleste jeg vet om. Han hadde veldig stor kjærlighet til folk rundt seg. Han hadde mye omsorg og tok vare på dem han brydde seg om, men også dem han ikke kjente. Han var blant dem som så sårbare mennesker, uteliggere. Han anerkjente dem med et nikk og et smil. Det er en stor tragedie, sa Follum om skuddene på Bislett som tok livet av vennen.

– Hva synes du om at så mange mennesker møter opp på en slik markering?

– Det er ikke overraskende, men det er kjempefint. Man trenger en plass og møtes når noe sånt skjer. Rustam hadde et stort nettverk, både skuespillere, – i treningsmiljøet, folk fra hjemlandet hans og fra forskjellige kulturer. Mange setter pris på å kunne møtes og hedre Rustam.

MINNES: Bilder, blomster, lys og lydopptak av Rustam Louis Foss egne pianotoner preget minnemarkeringen på Bislett lørdag kveld.

Follum mener det er også er viktig at folk kan gå videre – med andre minner enn problemene han slet med i livet – og den brutale måten det ble avsluttet på. Hun minner om at det var svært sjokkerende og traumatiserende for mange av Rustams venner å se nærbilder av hendelsen på Bislett sist tirsdag.

– Vi møttes første gang i 2012. Han var et kjempetalent innen skuespill. Han var veldig, veldig god på det, beskriver hun.

33-åringen spilte blant annet i kortfilmen «Skyggene mot byen». I tillegg hadde han flere mindre roller, blant annet i TV-serien «Lilyhammer» og «Tomme tønner 2».

Follum gikk etter markeringen på Bislett videre ned til Norsk skuespillerinstitutt i Møllergata, der Rustam studerte sammen med flere av de fremmøtte.

– Vi skal nå møtes nede på den skolen og minnes ham videre, støtte hverandre og være i lag. Han sa det til meg da jeg møtte han: Trude, jeg savner NSKI. Det var så mye kjærlighet der.

Vennene av Rustam, Afshin Poursharif (37) og Konstantin Mortensen (27), synes markeringen var verdig.

– Det var en nydelig markering. Jeg forventet en del folk, men jeg hadde ikke sett for meg så mange. Det var en vakker markering, rett og slett, sier Poursharif.

Mortensen er enig: – Det er fantastisk å se at så mange mennesker bryr seg.