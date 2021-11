Støre om pendlersaken: − Avhengige av at folk har tillit

Arbeiderpartiets leder, statsminister Jonas Gahr Støre, sier det er riktig at partiets stortingspresident går av etter pendlerboligsaken.



– Jeg har i kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

Det sier statsministeren torsdag kveld, kort tid etter at det ble kjent at stortingspresident Eva Kristin Hansen trekker seg.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser Hansen til NTB.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre

– Veldig klokt

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er et smart valg av stortingspresident Eva Kristin Hansen å trekke seg etter politiets etterforskning av pendlersakene.

– Jeg synes det er veldig klokt at hun har valgt å trekke seg. Jeg ser ikke hvordan det kunne endt på en annen måte. Samtidig har jeg veldig stor sympati for henne og familien, for det er en forferdelig vanskelig situasjon å komme i. Men det handler om Stortingets tillit, og det er vi nødt til å gjenreise, sier Listhaug til VG.

– Det har vært for mange saker og de har vært i mange partier, mitt eget også. Men det handler ikke om partipolitikk, det handler om tillit til Stortinget.

– Er tilliten svekket etter alle disse sakene det siste halvåret?

– Det er tilbakemeldinger fra velgere at de reagerer på det. Så viser målinger at tillit til politikere er høy, men det må vi ikke ta for gitt. Da er det viktig å rydde opp i disse sakene.

– Er det riktig at politiet etterforsker?

– Jeg går ut fra at hvis politiet mener det er nødvendig, så gjør de det. Det har jeg full tillit til. Så handler det litt om likebehandling av folk, at folk flest ser at dersom politikere gjør feil og bryter lover og regler, så skal det også følges opp og få en konsekvens på samme måte som folk som gjør feil i Nav og blir knallhardt straffet.

Listhaug sier hun har oppfordret innad i til å melde ifra om man har noe å melde.

– Jeg har gjort det ved flere anledninger. Jeg er ikke opptatt av hvilke partier, det handler om stortingets tillit.

– Vondt

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, sier følgende til VG etter at stortingspresidenten har meldt sin avgang:

– Det er vondt for Eva, det er vondt for oss alle. Men det er som Eva sier – når det kommer en politietterforskning, er det ikke mulig å fortsette som stortingspresident og samtidig være borti en etterforskning.

– Hvordan kan det gå så langt at flere norske politikere nå er under etterforskning?

– Nå får vi se hva etterforskningen viser. Det er satt i gang et stort arbeid her på Stortinget for å rydde opp i det som har vært uklart regelverk, gå gjennom saker, se om ting er blitt gjort feil og ikke minst for å få regler for fremtiden slik at vi slipper sånne saker, sier Aasrud.

– Er tilliten til norske politikere svekket?

– Det har skjedd flere nå, så det er helt sikkert folk som ikke har den samme tilliten til oss som de hadde tidligere, derfor er det så viktig å rydde opp.

Aaserud sier de foreløpig ikke har tenkt på hvem som blir ny stortingspresident.

– Må få fart på en skikkelig opprydning

Første visepresident Svein Harberg (H) sier at han skjønner at Hansen trekker seg når hun nå er under etterforskning.

– Det må være veldig tøft for Eva Kristin Hansen. Men politiet har varslet etterforskning, så må de få gjøre det uten at vi blander oss opp i det. Men så kan vi minne om at vi har varslet at vi skal forberede en sak om hvordan alt som har skjedd skal granskes, den jobben kommer vi til å fortsette med, selv om det er med en litt annen bakgrunn.

Venstre-leder Guri Melby mener også det er riktig av Hansen å trekke seg.

– Vi som storting og demokrati er avhengige av at folk har høy tillit til sine folkevalgte. Venstre har siden saken blitt kjent, vært opptatt av å få alle fakta på bordet og ikke forhåndsdømme, men det er ikke tvil om at det ville blitt svært krevende for en president å lede et arbeid med å rydde opp når hun selv er part i saken.

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, sier det er viktig at toppolitikere stilles til ansvar, og at misbruk av privilegier får konsekvenser.

– Nå må Stortinget få fart på en skikkelig opprydning. Vi må tydeliggjøre regelverket og stramme opp representantordningene, slik at det ikke blir mulig å eie eller disponere ulike boliger i Osloområdet privat, samtidig som du får en pendlerbolig finansiert av fellesskapet. Det kan ikke være rom for flere tvilstilfeller.