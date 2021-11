ANSTRENGENDE VINTER: Kulde og mye virus i sirkulasjon kan gjøre vinteren tøff for norske sykehus. Dette er fra intensiven på Ullevål sykehus i 2020.

FHI: Venter økning i innleggelser mot jul

FHI mener det er stor sannsynlighet for en stor økning i corona-epidemien frem mot jul. Det tror de vil føre til flere innleggelser blant uvaksinerte voksne og eldre i risikogruppene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem av en fersk risikovurdering.

– Covid-19-epidemien er nå økende i Norge med moderat økning av nye innleggelser på sykehus uke for uke. Dersom trenden fortsetter, vil det ved månedsskiftet ligge 300 pasienter i sykehusene med påvist SARS-CoV-2-infeksjon skriver FHI.

Nå er 219 personer innlagt på sykehus, mens 52 får intensivbehandling, ifølge VGs talloversikt:

FHI påpeker at den høye vaksinasjonsdekningen i Norge er med å bremse epidemiens spredning, men at det ikke kan stoppe epidemien alene.

– Risikoen for innleggelse er mange ganger høyere for uvaksinerte enn for fullvaksinerte i alle aldersgrupper. Blant fullvaksinerte under 65 år er det få innleggelser og ingen sikre tegn til svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom. Uvaksinerte over 45 år har særlig høy risiko for sykehusinnleggelse, skriver FHI.

Derfor er budskapet:

– Oppfriskningsdoser til eldre er nå viktig for å gi dem så god beskyttelse som mulig mot alvorlig sykdom gjennom vinteren, skriver FHI.

Forventer en stor økning

FHI skriver i risikovurderingen at de mener det er en «stor sannsynlighet» for en økende epidemi i landet i perioden november-desember, og at økningen er stor.

De mener fortsatt smitteøkningen vil være størst blant uvaksinerte barn og unge, men tror det også kan komme en økning blant vaksinerte voksne.

– Det er imidlertid uvaksinerte middelaldrende og vaksinerte og uvaksinerte eldre som blir så syke at de må på sykehus, skriver FHI i risikovurderingen.

– Vi er bekymret for at flere utbrudd på sykehjem og i sykehus kan ramme de mest utsatte. Vi er også bekymret for smitte til eldre fullvaksinerte med underliggende risikofaktorer utenfor sykehjem og sykehus. De fleste av landets kommuner vil oppleve økningen, skriver FHI.

FHI skriver i risikovurderingen at et mulig scenario er at vinterbølgen når en topp med rundt 500 covid-pasienter på sykehus.

Slik utvikler smitten seg nå

Onsdag registrerte Norge igjen en ny smitterekord. I dag kom også FHI også med nye kortsiktige fremskrivninger, der de regner på hvordan innleggelsestallene kan kan komme til å utvikle seg de nærmeste ukene. Det ser stadig mørkt ut:

Samtidig viser tallene kanskje et lyspunkt: I grafikken over ser man at innleggelsestallene flater mer ut i virkeligheten, mens modellen spår en fortsatt vekst.

På spørsmål om det kan være et godt tegn, og om det kan ha sammenheng med at flere eldre nå har fått booster-dose, svarer FHIs Line Vold:

-- Vi ser litt mindre vekst nå enn forrige uke. Men det er for tidlig å konkludere. Det er gjerne et resultatet av flere ting samtidig. Det kan ha noe å gjøre med hvilke tiltak vi har innført og også en effekt av boosterdose, men det er for tidlig å si.

Per i dag ligger vi også fortsatt nærmere FHIs verstefallsscenario enn bestefallsscenario for vinterbølgen. Men tidligere har innleggelsestallene ligget godt over det FHI regnet på, også i verste fall:

– Det er viktig at vi nå følger tiltakene og hører på rådene som kommer, så vi får flatet ut denne økningen i smitte, sier FHI-overlege Are Stuwits Berg til VG.

For alt dette bidrar til økt press på helsetjenestene. Tirsdag var det helt fullt på intensiven på Ahus. FHI påpeker at helsetjenesten må planlegge for forverring de kommende ukene:

– Helsetjenesten vil gjennom vinteren ha en høy belastning fra covid-19-pasienter, pasienter med andre luftveisinfeksjoner, økt sykefravær for luftveisinfeksjoner hos helsepersonell og deres barn, færre tilgjengelige helsepersonell fra utlandet, samt utfordringer knyttet til forsinket utskriving av pasienter fra sykehus til kommuner som har fulle sykehjem, påpeker de.

Ifølge Berg i FHI, er det rundt 200.000 eldre som nå har fått en boosterdose.

– Vi har absolutt noe gå på der – vi har mange flere eldre over 65 som kunne fått en oppfriskningsdose nå, sett ut fra hvor lenge de har ventet siden dose to. Men det er relativt nylig vi skiftet på prioriteringsrekkefølgen, sier han, og viser til at FHI tidligere anbefalte at man prioriterte influensavaksinering fremfor corona-booster til de eldre.

– VI håper at i de ukene som kommer, vil vi få betraktelig flere som får oppfriskningsdosen.