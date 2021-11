UNDER PRESS: Stortingspresident Eva Kristin Hansen, her på sitt kontor onsdag denne uken.

Eva Kristin Hansen skal forklare seg for de parlamentariske lederne

En hardt presset president skal rådføre seg med partitoppene på Stortinget torsdag formiddag.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) vil redegjøre om pendlersaken for de parlamentariske lederne i Stortinget torsdag formiddag, får VG opplyst.

Møtet er planlagt klokka 11.

Møtet kommer etter Adresseavisens avsløring om at Hansen har hatt pendlerbolig i minst tre år, mens hun eide en bolig i Ski - som er for nær Oslo til at man har rett på slik pendlerbolig.

Frp og Rødt har allerede bedt Hansen vurdere sin stilling, og Frp har i et brev til presidentskapet bedt Hansen redegjøre for Stortinget allerede i dag, torsdag.

Ifølge VGs opplysninger skal Hansen ha uttrykt at hun er åpen for å gi en slik redegjørelse i plenum, men at hun først vil rådføre seg med de parlamentariske lederne.

Mandat klart

Presidentskapet på Stortinget har torsdag morgen også besluttet hva utvalget som skal gå gjennom ordningen med pendlerboligene, skal behandle.

I mandatet står det ingen ting om at tidligere saker skal ettergås. Dette er i tråd med hva stortingsdirektør Marianne Andreassen har varslet, og som blant andre Høyres Henrik Asheim har reagert på.

Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er best mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen, heter det i mandatet.

Utvalget skal blant annet: