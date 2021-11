UNDER PRESS: Stortingspresident Eva Kristin Hansen, her på sitt kontor onsdag denne uken.

Eva Kristin Hansen: Jeg er rede til å gjøre hva som helst

En hardt presset president skal rådføre seg med partitoppene på Stortinget torsdag formiddag.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) vil redegjøre om pendlersaken for de parlamentariske lederne i Stortinget torsdag formiddag, får VG opplyst. Møtet finner sted klokken 11, på Hansens kontor.

Møtet kommer etter Adresseavisens avsløring om at Hansen har hatt pendlerbolig i minst tre år, mens hun eide en bolig i Ski - som er for nær Oslo til at man har rett på slik pendlerbolig.

Frp og Rødt har allerede bedt Hansen vurdere sin stilling, og Frp har i et brev til presidentskapet bedt Hansen redegjøre for Stortinget allerede i dag, torsdag.

Ifølge VGs opplysninger skal Hansen ha uttrykt at hun er åpen for å gi en slik redegjørelse i plenum, men at hun først vil rådføre seg med de parlamentariske lederne.

Like før klokken 11 bekrefter Hansen dette selv overfor NTB:

– Jeg er rede til å gjøre hva som helst, men jeg vil snakke med dem først, sier Hansen.

STORTINGET: Stortingspresident Eva Kristin Hansen på Stortinget i dag.

Mandat klart

Presidentskapet på Stortinget har torsdag morgen også besluttet hva utvalget som skal gå gjennom ordningen med pendlerboligene, skal behandle.

I mandatet står det ingen ting om at tidligere saker skal ettergås. Dette er i tråd med hva stortingsdirektør Marianne Andreassen har varslet, og som blant andre Høyres Henrik Asheim har reagert på.

Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er best mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen, heter det i mandatet.

Utvalget skal blant annet:

Gjøre en vurdering av om koblingen til «folkeregistrering» eller «faktisk bosatt» er hensiktsmessig, eller om det finnes bedre alternativer.

Vurdere om avstandskravet på 40 km i kjørelengde fra Stortinget fortsatt er et rimelig kriterium i lys av utviklingen siden denne grensen ble innført. Ved denne vurderingen må det tas hensyn til at stortingsrepresentantenes arbeidshverdag ikke er regulert, og at det til tider kan være lange dager og kveldsmøter.

Vurdere særskilt om det å ha eierskap og/eller tilgang til en bolig i en nærmere angitt nærhet til Stortinget, skal innebære at eventuell rett til å kunne nyte godt av en pendlerboligordning faller bort.

Vurdere om det bør være adgang til å la andre bo i kortere eller lengre tid i pendlerboligen, både det som nå er definert som «husstandsmedlemmer» i retningslinjene og andre, herunder voksne barn.

Krever gjennomgang

MdG er ikke fornøyde med at gamle saker ikke skal gjennomgås.

Derfor fremmer partiet nå et eget forslag om dette, som Stortinget må ta stilling til:

– Vi legger frem et forslag om at all bruk av pendlerboliger tilbake til 2000 gjennomgås av Riksrevisjonen, sier MDGs Rasmus Hansson til VG.

– Den gjennomgangen som presidentskapet har satt i gang er slik vi har fått vite bare knyttet til regelverket, ikke enkeltpersoner. Vi kan ikke gå videre med en situasjon der velgerne lurer på om det er flere representanter som har en variant av Eva Kristin Hansens sak på rullebladet.

Han mener praksisen av pendlerboligordningen har sklidd ut.

– Poenget er ikke en heksejakt, men at velgerne får se at det samme skjer på Stortinget som hvis det er feil praksis i NAV. Da ville alle saker blitt gjennomgått.