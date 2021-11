BODDE MED BISLETT-ANGRIPEREN: Nora Sepahyar Stavik (23) bodde tidligere i kollektiv med knivangriperen som ble skutt og drept av politiet tirsdag. Hun ble selv angrepet av ham i juni 2019.

Vitnet i rettssaken mot Bislett-angriperen: − Sjokkert over at han var ute

Tre kvinner som tidligere har blitt angrepet av mannen i 30-årene som ble skutt og drept av politiet på Bislett tirsdag, er sjokkert over at han var ute på frifot.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vet ikke hva som er årsaken til at han var ute i samfunnet, men jeg synes det var veldig skummelt. Jeg merker at jeg er traumatisert fra tidligere og at dagens hendelse vekker gamle minner, sier Nora Sepahyar Stavik (23) på telefon til VG.

Hun bodde tidligere i kollektiv med den avdøde mannen og ble angrepet av ham 4. juni 2019. Stavik våknet da av brannalarmen i kollektivet. Da hun gikk ut av rommet sitt for å finne ut hva som foregikk, hevet han og hogg med en kniv samtidig som han beveget seg nærmere henne, ifølge dommen fra 2020.

– Kroppen min ble stresset da jeg hørte om det som har skjedd på Bislett. Det er nesten samme situasjon som det som skjedde med meg, bare at det i dag skjedde på åpen gate, sier Stavik.

forrige



























fullskjerm neste 1 av 15 Foto: HELGE MIKALSEN

– Skvetten og påpasselig

Etter angrepet i kollektivet forsvant mannen ut og fortsatte å angripe fremmede mennesker i Grünerløkka-området før han knivstakk en mann på Ankerbrua. Nora Sepahyar Stavik vitnet mot mannen under rettssaken mot ham høsten 2020.

Han ble da idømt tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk og for truende atferd. I tillegg ble han dømt til å betale oppreisningserstatning til mannen han knivstakk og to av de andre han angrep.

Stavik forteller at den avdøde mannen ikke gjorde så mye av seg i kollektivet før dagen han plutselig gikk til angrep.

– Han bodde ikke med oss så lenge og var mye borte, vi så ikke mye til ham. Men når vi møtte hverandre i døren eller i fellesrommet, sa vi jo hei. Kvelden før angrepet ba han meg om å ta klesvasken for ham, noe jeg gjorde. Vi hadde en god tone, sier hun.

– I etterkant oppdaget jeg at han hadde fjernet alle møbler på rommet sitt uken før angrepet. Det var jo spesielt.

– Hvordan vil du karakterisere ham som person?

– Det er litt vanskelig å si, men kvelden før virket han veldig skvetten og påpasselig. Men ellers virket han som en helt ok person, svarer Stavik.

Morgenen etter at hun hadde vasket klær for mannen våknet hun av brannalarm og røyk i hele kollektivet.

– Da jeg kom ut av rommet mitt, gikk han frem og tilbake med kniv og var veldig stresset. Han gikk uten T-skjorte og uten sko, bare i en jeans. Jeg kom meg unna fordi jeg gikk forsiktig bakover og klarte å springe mot soverommet og låse døren.

Etter hendelsen flyttet 23-åringen fra Oslo. Hun er rystet over det som nå har skjedd.

– Jeg er ganske sjokkert. Jeg trodde at han var bak lås og slå. At han var ute å gikk på åpen gate er jeg helt sjokkert over. Og selvfølgelig også over at han nå er død.

Politiet mener de avverget et farlig angrep da de først kjørte på og deretter skjøt mannen på Bislett tirsdag morgen. Politiet bekrefter at de kjenner til mannen fra før, og mener foreløpig informasjon ikke tyder på at det er terror.

– Veldig trist

Også Demi Krisxan Dyke (24) vitnet i rettssaken mot mannen. Hun ble angrepet i en bakgård på Grünerløkka 4. juni 2019. Mannen løp da mot og etter henne med en kniv hevet for hugg, ifølge 2020-dommen, men Dyke klarte å komme seg unna.

Hun sier til VG at hun er mer skvetten enn tidligere og at dagens angrep på Bislett vekker krevende minner.

BLE ANGREPET: Demi Krisxan Dyke (24) ble angrepet med kniv i en bakgård av den avdøde mannen.

– Jeg synes det som har skjedd i dag er tragisk. Han skulle jo få psykisk helsehjelp, det var veldig trist å høre at det gikk dårlig med ham. Man merket under rettssaken i fjor at han slet med valgene hadde tatt og tingene han hadde vært gjennom, sier Dyke til VG.

– Han hadde nok mange mentale problemer som han ikke har fått hjelp med. Jeg er bare lei meg over at det gikk som det ble. Det er tragisk og kjipt.

– Hvordan har du selv taklet det du opplevde?

– Det gikk heldigvis fint med meg, jeg har det bra i dag. Men dagens hendelse bringer tilbake minner. Jeg har fått mange telefoner og meldinger fra kjente i dag som lurer på om det går bra med meg.

– Sjokkert over at dette har skjedd på nytt

Tone Elisabeth Holme Støylen (32) vitnet også i rettssaken i fjor. Hun ble selv jaget av den avdøde mannen etter at han 4. juni 2019 hadde knivstukket en mann på Ankerbrua i Oslo. Det fremgår av dommen fra 2020.

–Jeg er sjokkert over at dette har skjedd på nytt igjen. Mannen hadde nøyaktig samme bekledning med dongeribukse og bar overkropp, brukte samme våpen og utførte samme typen angrep etter så kort tid, sier Støylen over telefon til VG.

LØP FOR LIVET: Tone Elisabeth Holme Støylen har sluttet å bruke øreklokker med støydemping etter at hun ble jaget med kniv av den avdøde mannen i 2019.

Søylen forteller VG at hun gikk med øreklokker med støydemping og derfor ikke fikk med seg dramaet som utspilte seg på Ankerbrua før hun ble prikket på skulderen av en fremmed kvinne.

– Hun sa «LØP!» og pekte til siden. Da jeg snudde meg så jeg at han hugget til mannen som ble knivstukket på Ankerbrua. Jeg begynte å løpe, men da jeg snudde meg og så at han fortsatte med knivstikkingen, vendte jeg tilbake. Jeg tenkte at noen måtte gjøre noe og at her var noen i ferd med å bli drept, sier Støylen.

– Ingen torde å gripe inn før en stor og kraftig mann klarte å sparke knivstikkeren unna mannen som ble angrepet.

AVSTENGT: Deler av Thereses gate på Bislett ble stengt etter knivangrepet og skytehendelsen tirsdag.

På dette tidspunktet anslår Støylen at hun sto om lag syv meter unna. Plutselig ser hun at knivangriperen oppdager henne da han er i ferd med å reise seg. Han griper kniven og løper etter henne.

– Jeg løp alt jeg kunne uten å snu meg. Det var ren dødsangst, samtidig som jeg skulle prøve å finne frem nøklene til jobben i vesken mens jeg løp. Det klarte jeg ikke, men heldigvis var jobben åpen.

Der fikk Støylen hjelp av vektere. I etterkant føler hun at hun har taklet opplevelsen relativt bra.

– Det skyldes nok at jeg fikk vite hvem han var. I tillegg oppdaget jeg at jeg kjente til ham fra tidligere. Det var tøft i tiden etterpå, men jeg fikk satt bitene sammen og forsto hvilket menneske han var. Under rettssaken ba han om min tilgivelse. Å vite mer om hvem han var, hjalp meg, sier Støylen.

– Men jeg synes det er sjokkerende at han har gjort helt det samme på nytt. Det er jo snakk om samme bekledning, samme våpen og samme typen angrep etter så kort tid.