Opplysninger til VG: Vil tilby tredje vaksinedose til alle over 18 år

Landets kommuner skal nå legge planer for innføring av coronapass, mer testing av uvaksinerte og å sette en tredje vaksinedose på alle over 18 år.

Det skal ha kommet frem på et møte mellom Helsedepartementet, FHI, Helsedirektoratet og landets kommuner torsdag ettermiddag. Formålet var å orientere om nye tiltak i bekjempelsen av coronaviruset.

Dette skal være de nye tiltakene som kommunene har blitt bedt om å forberede seg på, får VG opplyst fra flere som har kjennskap til hva som ble diskutert:

Et nytt testregime for personer som ikke er vaksinert og bor sammen med noen som er smittet. De må ta daglige hjemmetester i syv dager, eller PCR-tester annenhver dag i samme periode. Dette gjelder personer over 18 år, men anbefales også for personer under 18.

Coronapass: Regjeringen har bedt kommunene om forberede seg på at det kan innføres innenlands, og bli et verktøy for kommunene.