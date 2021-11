BRANNFARLIG: Dette leilighetskomplekset har fått bruksforbud.

Trysil-bygget sto klart i 2016 – nå må beboerne flytte på grunn av brannfare

Trysil kommune har ilagt øyeblikkelig bruksforbud av et leilighetsbygg i sentrum, etter at det er blitt avdekket omfattende branntekniske feil og mangler.

Leilighetsbygget Pernup i Trysil sentrum har blitt ilagt bruksforbud, opplyser Trysil kommune i en pressemelding mandag kveld. Årsaken er at bygget, som sto ferdig i 2016, ikke møter kravene for brannsikkerhet.

– Summen av alle avdekte avvik utgjør både en overhengende fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvenser dersom det oppstår brann i byggverket, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen i et brev til kommunen.







Østlendingen omtalte saken først.

Bruksforbudet innebærer at de som bor på Pernup, må flytte ut i kveld, opplyser avdelingsleder i bygg og geodataavdelingen, Rune Møller Poulsen, til avisen.

– Vi ser de praktiske problemene det kan medføre for mange. Men med den dokumentasjonen vi sitter på, kan ikke vi som kommune ta ansvaret for at det bor folk der lenger. Derfor er forbudet innført med øyeblikkelig virkning, og vi håper folk kommer seg fort ut, sier han i pressemeldingen fra kommunen.

Overfor Østlendingen avkrefter han imidlertid at kommunen vil dekke hotellopphold for de som er berørt av bruksforbudet.

Styreleder: Umulig å forestille seg

Styreleder i bygget, Terje Hagen, sier til VG at han fikk brevet i dag. Han bor ikke i bygget selv, men mener at «umiddelbar virkning» ikke er i dag.

– Nei, de skal ikke ut i dag. Det er helt umulig å forestille seg, sier Hagen.

Hagen sier videre at de ønsker møte med kommunen i morgen, og at de skal behandle problemstillingen i styret i borettslaget onsdag.

Han sier han håper på en løsning, og at de vil få penger av utbyggerne til utbedre feilene slik at beboerne kan bli boende på sikt.

Rapport: Livsfarlig å bo der

Firesafe AS leverte en rapport om brannsikkerheten i bygget 12. november. Her skriver de blant annet:

– Etter en overordnet gjennomgang av bygget er inntrykket at bygget har mye til dels grunnleggende og store branntekniske feil og mangler, som til sammen reduserer personsikkerhetsnivået til å være vesentlig mye lavere enn hva minimumskravene i Byggteknisk forskrift angir.

Kommunen har sendt ut et brev til hjemmelshaverne, der de skriver at rapporten gir indikasjoner på at forholdene i bygget utgjør en «øyeblikkelig fare».

– Det er reell bekymring for personsikkerheten når minimumskravene i byggteknisk forskrift hva gjelder personsikkerhetsnivået ikke er oppfylt, skriver de i brevet.

