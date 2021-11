KOPI AV KOPIEN: Slik har du aldri sett Trygve Slagsvold Vedum før. Flere centimeter høyere enn vanlig på grunn av forgylte platåsko og høy Elvis parykk – tok han trolig høstfesten i Finansdepartementet med storm.

Full fest i Finansdepartementet: Vedum tok en Kjell-Elvis

Den faste høstfesten i Finansdepartementet tok skikkelig av fredag kveld. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) valgte å fremstå som en slags kopi av Kjell-Elvis.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Iført sort Elvis-parykk, lys dollar-dress og hvite platåsko entret den nye sjefen i Finansdepartementet den tradisjonelle høstfesten i den massive steinbygningen fredag kveld.

I en av trappene inne i departementet poserte en stilriktig solbrille-dekket finansminister mens han gliste og viste V-tegn til fotografen.

– Han valgte å fremstå som den kjente Elvis-imitatoren Kjell-Elvis, forklarer statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet til VG.

Vedum skal ha vektlagt å delta fullt og helt på festen, som er en fast tilstelning for de ansatte i departementet.

Festlighetene fikk også en viss oppmerksomhet for noen år siden, da daværende finansminister Siv Jensen iførte seg et kostyme som indianerpiken Pocahontas.

Men Vedum valgte å tilnærme seg festen fra en annen side av amerikansk kultur og historie, nemlig som en kopi av kopien til rockekongen Elvis Presley.

På Facebook renner kommentarene inn på Vedums egen side. Kongsberg-ordfører og leder i Buskerud Sp, Anne Mari Sand, liker det hun ser:

– Milde måne, kjør på! Bruk dressen og skoa også oftere, skriver Sand.

Tidligere Høyre-representant på Stortinget, Sonja Sjølie er også opptatt av dressen:

– Så du har sydd dress for resten av penga? Skikkelig dollarglis ! – skriver Høyre-politikeren.

KOPIEN AV ORIGINALEN: Kjell-Elvis Henning Bjørnestad fotografert i fjor da han satte verdensrekord i kontinuerlig synging av Elvis-låter med 50 timer og 50 minutter på puben Scotsman i Oslo.

Temaet for årets høstfest var egentlig «royalt, antikk og MGP».

Elvis ses på av mange som The King, eller selve rockekongen. Slik sett kan finansministeren ha passert sjanger-nåløyet til byråkratene i eget departement.

– Høstfesten er også et arrangement for å takke en svært faglig oppegående stab for arbeidet med forslaget til statsbudsjett, som ble presentert denne uken, sier Vangen i politisk ledelse til VG.

Selv valgte han en mer barokk-preget fremtoning, uten at VG hittil har lyktes med å få tak i fotodokumentasjon av dette.

– Dere er jo kjent for å ha lange og morsomme fester på Sp-landsmøtene. Kan dere bidra til å sprite opp høstfesten i Finans?

– Ja, Trygve har bestemt seg for å gå «all in», svarer statssekretæren som kan legge til at det ble både mat og flytende forfriskninger på festen, eller enkel bevertning, som det også kalles.