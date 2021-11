Fredag 19. november: Dette skjedde i natt

Dommeren i rettssaken mot 18-årige Kyle Rittenhouse har besluttet å kaste ut TV-giganten MSNBC fra rettssaken . Grunnen er at en frilanser som jobbet for selskapet fulgte etter en buss med jurymedlemmer. Det er strengt forbudt for pressen å snakke eller forsøke å påvirke jurymedlemmer mens de er i forhandlinger.