Flerkulturelle unge: Tja, vi elsker

De snakker norsk. De ser norske ut. Og de er norske. Men de vil ikke være det.

Sebastian står i skolegården i Fredrikstad. Niåringen skal begynne på norsk skole.

Han har tatt på seg landslagsdrakten til Mexico, meksikansk shorts, vest, briller, armbånd og klokke. På føttene har han til og med på seg grønne og røde ankelsokker med «Mexico» trykket på.

Det fineste han har i klesskapet. Men Sebastian skjønner snart at alt dette må legges vekk, minnes han i dag.

– Jeg var stolt av å være fra Mexico og Brasil, men følte at jeg måtte gjemme det bort. Jeg forsto at i Norge skal du passe inn. Du skal være som alle andre. Prate som alle andre, sier Sebastian Suayfeta Jensen (20).

Han er født i Brasil, men har bodd i farens hjemland Mexico. På et tidspunkt kunne han flytende portugisisk og spansk, men med tiden har språkferdighetene skrumpet.

– Å starte på norsk skole er nok noe av det tøffeste jeg har gått gjennom. Jeg måtte passe inn på en helt annen måte. Jeg måtte legge om hele språket mitt. Jeg var redd for å høres utlending ut, forteller han.

De første årene på barneskolen vil han bare passe inn. Men med årene begynner han gradvis å omfavne sin søramerikanske arv igjen. Han har også gjort seg tanker om det «norske» forventningspresset.

– I Norge må alle passe inn. Det plager meg at noen folk tenker: «Er du ikke norsk? Ut! Kom deg ut! Er du ikke stolt av å være norsk? Ut!» Gjør du det ikke som en etnisk nordmann ville gjort det, kan det hende at folk tenker annerledes om deg.

I mediene pågår «norsk nok»-debatten. «Er jeg norsk?» spurte Kaveh Rashidi i en kronikk i Aftenposten i 2019. Den kjente TV-legen skrev at han «nekter å akseptere at han ikke er nordmann.» Særlig fordi han er født og oppvokst i Norge. «Når kan jeg si ’mitt Norge?’» spør tidligere kulturminister Abid Raja i en NRK-kronikk. Det samme lurer lege og politiker Tina Shagufta Munir Kornmo på. Hun er så nysgjerrig at hun har skrevet boken «Norsk nok». I Aftenposten spør medisinstudenten Ayesha Akram: «Besteforeldrene mine gjorde alt de kunne for å bli en del av det norske samfunnet. Skiturer, ’Ja, vi elsker’, dugnader. [ ...] Når skal vi godtas?» De siste ukene har også tydelige motstemmer meldt seg i debatten. «Lenge har jeg lett etter oppskriften på hva som gjør meg norsk nok. Å avslutte jakten har vært dypt befriende», skriver Avisa Oslos debattredaktør Ahmed Fawad Ashraf. VG har intervjuet fire unge flerkulturelle nordmenn som også vil skifte fokus. De spør: Hvorfor er det så viktig å være som alle andre i dette landet? De vil heller dyrke sine utenlandske røtter, fremfor å bli en del av flokken. Det handler om familiestolthet, «norsk» forventningspress, oppgjør med skjult rasisme – og det å kunne eie sin flerkulturelle identitet.

Da Nora Adele ble født i Oslo, ville mamma Romena gi henne et navn som hørtes litauisk ut, mens pappa Odd Magne ville ha et norsk. Så de valgte ett hver.

– Jeg hater Nora. Jeg vet ikke hvorfor. Nå kaller alle meg Adele. Helt ærlig så vil jeg bare stryke Nora fra passet, for det er ikke meg i det hele tatt. Jeg liker ikke at det er så ... norsk, sier Nora Adele Paulauskaite Hagen (19).

– Jeg ser for meg en norsk jente med blondt hår. Parajumper – sånn faktisk parajumper, liksom. Det er ikke meg i det hele tatt. Adele er dessuten et mer unikt navn.

Aller helst ville hun ha mammas etternavn. Men da Adele var på vei til å bytte, ba foreldrene henne om tenke seg om.

– De nektet meg ikke, men de sa at det kan bli vanskeligere å få seg jobb med utenlandsk etternavn. Så derfor ville de helst at jeg ikke skulle gjøre det.

Hun skulle ønske hun likevel grep muligheten.

– Jeg angrer veldig på det. Ja, det er vanskeligere å få seg jobb, men er det viktigere enn identiteten min?

Som barn ville hun helst at moren snakket til henne på norsk. I dag går hun språkkurs for å bli flytende i litauisk. Hun ble lei av å ikke forstå alt hver sommer og jul hun er i hjembyen Telšiai.

– Det er noe helt annet å være i Litauen enn i Norge. Selv om jeg bare er der en eller to ganger i året, er det der jeg føler meg hjemme, sier Adele.

– Mange nordmenn er så trangsynte. Det liker jeg ikke i det hele tatt. Spesielt rasisme. Det er sykt trist at det fortsatt er en greie.

– Har du selv opplevd rasisme?

– Jeg har ikke opplevd rasisme eller hat, fordi jeg ser jo helt norsk ut. Det er definitivt et privilegium. Jeg mener jo det motsatte av det alle andre i «Er jeg norsk nok?»-debatten. Det er kanskje litt spesielt, sier Adele.

Hun sier likevel at hun har hørt et par kommentarer om at «litauere er malere», men det har ikke gått innpå henne.

– Hvis noen sier at «du er ikke norsk – du er litauer», hva tenker du da?

– «Yay!» Jeg blir bare glad. Jeg har ikke noe behov for å bli sett på som norsk. Jeg vil at folk skal vite at jeg er litauisk.

På mild Toten-dialekt erklærer Edin: – Jeg vil gjerne ha bosnisk kone.

– Jeg vil ha bosniske barn med bosniske navn. Jeg vil at barna mine skal lære seg bosnisk.

Edin Bešić (25) studerer religion i Stavanger og er utdannet barnehagelærer. Han ble født i Norge av to bosniske foreldre, som begge flyktet til landet under Bosnia-krigen på 1990-tallet.

– Jeg har alltid vært en bosnier i Norge, understreker han.

Edin tror nordmenn har flere fordommer mot folk med hans innstilling, enn mot flerkulturelle som ønsker å bli norske.

– Folk er veldig fordomsfulle. Nordmenn sier at de ikke er rasister og «godtar alle», men vi har veldig mye skjult rasisme i Norge, hevder han.

– Mange nordmenn forventer at når du kommer til Norge, skal du lære deg språket, finne deg en god jobb, finne deg en norsk dame og integrere deg i det norske samfunnet. Gå på ski, ta på deg Marius-genser og feire jul. Og det er kanskje det jeg liker minst med nordmenn.

Edin sier han ikke har behov for å bli akseptert i det norske samfunnet og blant nordmenn, slik han opplever at andre har.

– Jeg har pakistanske kompiser som vil bli norske. Men jeg har ikke behov for å bevise for noen hvem jeg er, sier Edin.

– Gjør meg så «norsk» du vil ... – Men jeg vil aldri være hundre prosent norsk.

– Foreldrene våre er opptatt av at vi ikke glemmer hvor vi er fra – og hvor de kom fra og flyktet fra. Bestefar, pappa og onkel var i konsentrasjonsleir, og det har preget dem.

– Men hvorfor har du ikke lyst på norsk kjæreste?

– Med tanke på mine meninger og tanker hadde jeg ikke klart å bo med en norsk dame. Du kan spørre de fleste bosniske gutter og jenter. Jeg er ikke den eneste.

– Hvorfor ikke?

– Jeg kan sikkert ha norsk kjæreste, men ikke norsk kone.

– «Norsk dame», hva er det?

– Jeg har bestemt meg. Jeg har ikke lyst på norsk dame, både på grunn av språket, religion, kultur og meninger, men også fordi familien ikke ville ha akseptert det. De er også veldig opptatt av at jeg skal ha en bosnisk dame. Det er litt press utenfra.

– Utelukker du da alle andre folkegrupper?

– Mhm. Jeg er bosnier. Jeg kan godt ha en tyrkisk eller marokkansk kjæreste, men da må hun være muslim og lære seg bosnisk.

I Bosnia har slekten hans en stor villa på tre etasjer og en enda større tomt. Foreldrene drømmer om å flytte dit en dag, mens Edin vil helst etablere seg i Norge først.

Selv om 25-åringen er opptatt av å erklære at han er bosnisk, er han like opptatt av å poengtere bosniere er «integreringsvinnere» i det norske samfunnet.

Edin synes det er bedre her i landet med tanke på karrieremuligheter og bedre lønn. I Bosnia er det ikke like gode levevilkår som i Norge, mener han.

– Jeg elsker Norge. Norge har gitt oss alt. Jeg bor i en kjempefin leilighet. Jeg har norske kompiser. Jeg har ikke noe imot Norge, det er bare det at jeg ikke vil si at jeg er norsk – når jeg er bosnier.

Inntrykk fra krig kan skape en sterk tilknytning til opprinnelseslandet, mener forsker. Ifølge en 2016-rapport fra Statistisk sentralbyrå har 35 prosent av bosnierne i Norge høyere utdanning, mot 32 prosent i den generelle norske befolkningen. Svært mange av dem er også i jobb. VG har vært i kontakt med flere unge med opprinnelse fra Balkan. De føler alle en sterkere tilknytning til foreldrenes hjemland. Flere viser til sårene fra krigene etter oppløsningen av Jugoslavia, en sterk nasjonal tilhørighet og stolthet over den østeuropeiske kulturen. – Det er ikke overraskende, sier stipendiat Edin Kozaric, som er tilknyttet Senter for mangfoldsstudier ved OsloMet. – Det er viktig å huske på at foreldregenerasjonen til mange unge med bakgrunn fra tidligere Jugoslavia kom til Norge som krigsflyktninger på 90-tallet. De har dermed vokst opp med foreldre som har lengtet etter – og sørget over – alt det de mistet. Kozaric opplever at dette også kan være tilfeller blant mange unge med bakgrunn fra andre land hvor det har vært krig, som Kurdistan og Tsjetsjenia. – Jeg kan ikke vise til noe forskning som underbygger hverken det ene eller det andre, men jeg tror at krigsinntrykket er en viktig årsak til at enkelte fra disse områdene har en sterk tilknytning til opprinnelseslandet sitt. FOTO: DAVO RUVIC, REUTERS Stipendiaten legger til at forklaringene er sammensatte og trolig har stor variasjon både innenfor og på tvers av etnisk opprinnelse. – Mange av debattene i mediene om tilhørighet og identitet går ofte ut på at «utenlandske» ønsker å bli sett på som norske på lik linje med etnisk nordmenn. Men de som VG har snakket med, ønsker det motsatte. Hva kan det komme av? – Jeg tror det er snakk om to forskjellige ting her, nemlig opplevelse av likeverd og nasjonal identitet, svarer Kozaric. – Det å ville være «norsk» handler i slike tilfeller kanskje om et ønske om å bli sett på som et likeverdig samfunnsmedlem. De som sier at de ikke ønsker å bli sett på som norske, snakker derimot mer om en personlig forankret identitet. De ønsker neppe å ikke bli behandlet som likeverdige samfunnsmedlemmer. Med det sagt er det absolutt rom for mer forskning på dette, sier stipendiaten.

Rundt halsen har Arijana et smykke med en gullørn på. Den har hun fått av familien.

– «Alle» albanere har et slikt smykke. Vi elsker å vise at vi er albanske, og vi er veldig stolte over det, sier hun.

Arijana Shabani (18) er født og har bodd hele livet sitt i Bergen, men anser seg selv som albansk gjennom sin mor fra Kosovo. Faren er fra Makedonia.

– Mange tror jeg er norsk fordi jeg har rødt hår og blågrønne øyne ...

Hun er ikke overrasket over at mange unge nordmenn fra Balkan føler en sterk tilknytning til hjemlandene sine. Når Arijana møter nordmenn, sier hun at hun er «en albaner som bor i Norge».

– Det er kult å si at jeg er fra et annet land. Jeg kan et helt annet språk. Jeg har familie et annet sted og lever i to forskjellig kulturer – selv om det har vært en vanskelighet i livet mitt, sier hun.

Foreldrene hennes kom til Norge på grunn av krigen mellom Kosovo og Serbia. Arijana forteller at flere av morens venninner fortsatt sliter med krigstraumer.

– Men Serbia klarte ikke ta oss, vi er veldig stolt av det. – Du hører kanskje at jeg ikke er så fan av serbere?

Til tross for sin patriotisme for Kosovo–Albania opplever Arijana likevel et slags utenforskap – i hjemlandet blir hun ofte sett på som en utlending. Hun har lagt merke til at utseendet er en viktig identitetsmarkør for det albanske folket.

– Jeg vil bli sett på som albaner, som alle andre, men jeg passer ikke inn noen steder. For utlending til være norsk – for utlending til å være albansk.

Norsk – meksikanske Sebastian forteller at all flyttingen i barndommen forvirret ham. Først nylig snakket han ut om opplevelsene og følelsene sine til sin norske mor.

– Brasil er en stor del av livet mitt. Hun forstår jo det, men hun synes det er vanskelig at jeg ikke har de samme følelsene for Norge.

Når moren ser på skisport på TV, heier hun høylytt og jubler for de norske utøverne, ifølge Sebastian, mens han sitter distrahert på telefonen.

– Da ber hun meg å følge med, men jeg bryr meg ikke. Hun synes kanskje det er litt skuffende. Hun vil jo at jeg skal være mer patriotisk for Norge.

– Er du stolt av Norge?

– Stolt over at det er et så bra land å bo i? Ja. Greit. OK. Det er et bra land å bo i.

Ragni Suayfeta Jensen sier til VG at hun slettes ikke er skuffet over at sønnen føler en sterk tilknytning til Brasil.

– Det er jo litt rart å tenke på at jeg, som hundre prosent norsk, har født et barn som er så knyttet til et annet land, men jeg er aldeles ikke skuffet over det, sier hun.

– Jeg forstår at han føler sterkt for Brasil. Det er bare fint og positivt at Sebastian handler ut fra det han føler. Det viktigste er hva som oppleves riktig for ham.

Selv om Sebastian anerkjenner at Norge er et trygt land å vokse opp i, er det også enkelte ting som plager ham.

– Ikke alle nordmenn er trangsynte, selvfølgelig. Heldigvis så ser jeg hundre prosent norsk ut. Det har nok beskyttet meg mye fra det jeg egentlig kunne fått. Jeg føler at utseendet mitt har dekket for meg en del.

Med tre ulike pass i lommen drømmer Sebastian om å flytte tilbake til Brasil eller Mexico og få følelsen av tilhørighet igjen.

Han drar ofte til en parkeringsplass ved et av Fredrikstads kjøpesentre for å oppleve en autentisk smak av kulturen han elsker. For der står taco-foodtrucken, med Guadalupe «Luna» Gundersen bak disken.

– ¡Hola Luna! Hoy voy a querer un taco de res y un taco de puerco. I dag er Sebastian mer stolt av sine søramerikanske røtter enn sine norske.

Hvis noen sier at Sebastian ser norsk ut, sier han:

«Det ser kanskje sånn ut, men jeg er fra Brasil.».

– Bortsett fra nesen min. Den er hundre prosent pappa sin. Den «står i offside» 24/7. Det får jeg høre fra kompisene hver dag. De roper: «VAR! VAR! Offside!».

– Det er interessant at du som faktisk ser norsk ut, sier «nei, jeg er ikke norsk» ...

– Jeg har aldri følt hvordan det er å se utenlandsk ut. Jeg må stå opp for dem som gjør det, men som vil være norske, svarer Sebastian.

– Samtidig skal jeg vise at jeg er stolt av det meksikanske på innsiden.