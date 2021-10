forrige



Beboere evakuert etter sprekkdannelse i Oslo-bygård

GRÜNERLØKKA (VG) En bygningsfasade har begynt å sprekke opp i bydel Grünerløkka i Oslo. Beboerne er evakuert, men kan trolig flytte hjem igjen i løpet av kvelden.

Sprekker i fasaden har gjort at flere beboere har måttet forlate leilighetene sine Karlstadgata 4, som ligger like ovenfor Sofienbergparken i bydel Grünerløkka i Oslo.

– Sprekkdannelsen i bygningskonstruksjonen har vært til stede i flere dager. De siste par dagene har det utvidet seg noe, sier innsatsleder Rune Hundere i Oslo politidistrikt til VG.







En byggingeniør engasjert av styret i borettslaget har vært på stedet og vurdert skadene.

– Det siste døgnet har ikke sprekkene utvidet seg og det er millimeter vi snakker om. Dette må gjøres noe med og ansvarlig entreprenør kommer om 15 minutter for å støtte opp den opprinnelige veggen i påvente av ytterligere arbeid, sier Hundere til VG like før klokken 17.

– Mens det gjøres har vi iverksatt evakuer av hele Karlstadgata 4b. De har fått beskjed om at arbeidet kan vedvare i noen timer og at det er opp til dem selv om de vil ta inn hos venner og familie eller på hotell, fortsetter han.

Det er elleve leiligheter og 17 beboere i oppgang 4b.

– I blokken her generelt så tas dette med ro. De har nok visst om dette noen dager. Her er det rolig og styret har god kontakt med beboerne, så det virker som det er en rolig og fattet gjeng med beboere som har fått denne beskjeden, sier Hundere.

Beboerne kan trolig flytte tilbake i løpet av torsdag kveld.

Ifølge innsatslederen har byggingeniøren opplyst at han har en god magefølelse på at bygget er trygt, men det er likevel besluttet å støtte opp veggen.

– Konstruksjonen har sprekker og det skaper usikkerhet for beboerne. Det er vanskelig for dem å se for seg at det er trygt nok hvis det ikke gjøres tiltak. Det er ikke sikkert de er nødvendige, men for å skape trygghet for alle, så iverksetter vi de tiltakene så raskt som mulig.

Politiet opplyser til VG at de kommer til å være på stedet de neste timene og at sperringene vil opprettholdes.

– Det er litt for å informere beboere, men også for å være forberedt på hva vi skal gjøre etter hvert. Brann- og redning fra Oslo kommer til å være til stede og vi kommer til å støtte oss til byggingeniøren som er her, sier Hundere til VG.

Oslo kommune er varslet om hendelsen.