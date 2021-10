ÅSTEDET: Denne minnesteinen står på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995.

Varsler flere DNA-undersøkelser i Tengs-saken

Politiet varsler at de vil gjøre flere DNA-undersøkelser i forbindelse med etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs.

Politiet har tidligere gjort DNA-undersøkelser av sporprøver sikret på Birgitte Tengs sine klær. Politiet vil jobbe videre med DNA-bevisene, og det innebærer blant annet at det gjøres flere DNA-undersøkelser, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ønsker ikke å gå konkret inn på dette arbeidet, men vi presiserer at det ikke foreligger mistanke mot andre enn siktede i saken.

– DNA-arbeidet er delvis komplisert og tidkrevende. Vi forventer at dette vil ta tid, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Avhørt 30 vitner

Etter pågripelsen av siktede har politiet avhørt rundt 30 vitner.

– Det er blant annet tatt avhør av siktedes nærmeste familie og personer i hans tidligere og nåværende omgangskrets. Det er i hovedsak vitner som ikke tidligere er avhørt, opplyser politiadvokaten.

Han opplyser at de har mottatt rundt 100 tips i saken den siste måneden, og at disse vil bli gjennomgått fortløpende. Flere av dem har ført til at politiet har iverksatt etterforskning i form av vitneavhør og andre undersøkelser.

Politiet har også tatt beslag i blant annet PC og telefon samt andre lagringsenheter som tilhører den siktede mannen.

– Gjennomgangen av innholdet og digitale kontoer er tidkrevende, heter det i pressemeldingen.

Flere avhør

Mannen var denne uken til nytt avhør hos politiet, og det er planlagt avhøret skal fortsette, trolig neste uke.

Den siktede mannen nekter for enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs – og drapet på Tina Jørgensen, som han også er mistenkt for. Han mener politiet har tatt feil mann – og har varslet at han kommer til å anke tingrettens kjennelse fra torsdag der han ble varetektsfengslet i ytterligere fire uker.