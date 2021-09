– Rekruttering til studier rundt om i verden blir ofte gjort fra fertilitets­klinikker, og der mange har dårlig sædkvalitet. Derfor har vi nå rekruttert fra den generelle befolkningen, sier professor ved OsloMet, Trine B. Haugen.

Haugen forteller at metodene for sædanalyser har vært ganske like siden 50-tallet.

– Nå teller man antall spermier, og ser bevegeligheten under et mikroskop, sier hun.