Derfor åpnet de for tredjedosen for alle over 18 i EU

Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) åpnet for at man kan vurdere å gi en tredjedose til alle over 18 år, fordi Pfizers data viser at det kan ha god effekt.

Men datagrunnlaget fra Pfizer er ikke stort: De har testet ut effekten av en tredje dose på 300 personer mellom 18 og 55 år.

Dette var noe smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI trakk frem på regjeringens pressekonferanse tirsdag, der regjeringen gikk inn for å gi boosterdosen til personer over 65.

– Vi tenker at en slik regulatorisk godkjenning er en type kvalitetsstempel vi mener det er viktig å ta hensyn til, særlig når datagrunnlaget er såpass spinkelt som det er nå, sa smitteverndirektør Bukholm på pressekonferansen.

Så hva har Pfizer sett på? Dataene fra Pfizer er fra 300 personer som var med i de første fasene av det som ble de store såkalte effektstudiene, før vaksinen ble godkjent. De har fått tilbud om en booster-dose omtrent seks måneder etter at de fikk dose to. Responsen har så blitt sammenliknet med den responsen de hadde én måned etter andre dose.

– Det ser ut som får vesentlig høyere antistoffnivåer etter boosterdosen, forklarer Svein Rune Andersen, fagdirektør for vaksiner på Legemiddelverket.

Dette er begrensningene

Med disse dataene som bakgrunn, mener EMA at personer over 18 kan ha nytte av en tredje dose, uten at risikoen er for høy. Vurderingen er at alle voksne kan få en «booster» – men om man skal få det, er opp til hvert land.

Begrensningen i dataene er nettopp at det ikke er mange personer som er inkludert i utprøvingen: 300 personer er ikke et veldig stort datagrunnlag, påpeker Andersen.

Utover dette, har flere land allerede gjort seg opp erfaring med «booster»-vaksinering av eldre, blant annet Sverige, Danmark og USA. Israel har kommet lengst, og de så en kraftig nedgang av fullvaksinerte innlagte da de begynte med booster-dose.

– Da har man bedre data på tredje dose til eldre?

– Ja, det har man. Men nå er alt dette basert på spontanrapportering av bivirkninger, sier Andersen.

– Vi vet også at eldre mennesker, til og med fra 50 år, kan ha en noe lavere immunrespons på vaksiner og at dette tiltar med alderen. Så de aller eldste vil nok ha nytte av en oppfriskningsdose. Vi vet også at eldre hadde noe mildere bivirkninger enn yngre etter andre dose. Vi forventer derfor ikke at eldre vil få mer bivirkninger etter boosterdosen enn personer i alderen 18-55 år.

Også sjefen for vaksinestrategi i EMA, Marco Cavaleri, understreket på en pressekonferanse tirsdag at det ikke er sånn at EMA har anbefalt alle å gi en booster til alle over 18 nå. EMA venter også på mer data - men de har altså godkjent det.

– En slik avgjørelse bør være basert på tilgjengelige epidemiologiske og vaksineeffektivitetsdata, og vi har tatt hensyn til at vi har begrensede data om sikkerheten for «boosteren», sier Calveri.

Ingen nye bivirkninger

EMA har ikke funnet noen andre typer bivirkninger enn de man allerede kjenner til i Pfizers dose tre-data. Bivirkningene hadde også samme frekvens og alvorlighetsgrad som etter andre dose, ifølge Andresen - med ett unntak.

– Hovne lymfeknuter forekommer nesten ti ganger hyppigere enn det som ble sett etter andre dose. Det er ikke farlig, men det er ubehagelig. Det var det som markerte seg som annerledes, sier han.

Da Cavaleri i EMA snakket om mulige bivirkninger, trakk han frem at man ikke har et klart innblikk i hvor mange som får hjertebetennelse etter en tredje dose med Pfizer – hovedsakelig fordi det er så få tilfeller å studere.

Dette er noe man har sett etter vaksinering med Pfizer, men oftere hos yngre personer, spesielt yngre menn. Hjertebetennelse, som man også kan få av en covid-infeksjon, er noe legemiddelmyndighetene følger ekstra nøye med på.

At risikoen for dette er større hos yngre, var også en del av bakgrunnen for at FHI valgte å gi én Pfizer-dose i stedet for to til 12–15-åringene i første omgang.

Kan ikke utelukke flere tredjedoser

Samtidig har det kommet data på at immunresponsen etter vaksinering svekkes over tid. I Sverige fant forskere at antistoff-nivået sank drastisk, og at bare 15 prosent var igjen syv måneder etter dose to.

– Det kan vel tyde på at de fleste vil trenge en oppfrisker på et tidspunkt?

– Vi kan ikke utelukke at vi på ett tidspunkt trenger å gi en booster til alle. Det er foreløpig usikkert hvor lenge beskyttelsen varer, og det kan komme nye varianter av viruset som gjør det nødvendig, sier Andersen.

Men han påpeker at lavere antistoff-nivåer ikke nødvendigvis betyr at man mister beskyttelsen. Det er fordi man også har noe som heter immunologisk hukommelse.

– Den immunologiske hukommelsen forsvinner ikke så raskt som antistoffene – det er basert på at celler som har møtt viruset og lært seg dette, responderer kraftigere. Varigheten av den hukommelsen kjenner vi ikke, sier han.

Andersen trekker frem at Pfizer har gjort målinger som viser at allerede syv dager etter booster-dosen, hadde antistoff-nivået hos de vaksinerte steget kraftig. Det mener han lover godt:

– Det er positivt i seg selv, men betyr også at hvis du senere hadde møtt på et virus, kan den immunologiske hukommelsen sparke i gang såpass kvikt at du ikke vil bli alvorlig syk selv om antistoff-nivået er lavere.