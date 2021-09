TÅRER: Det tok noen sekunder fra Cathrine så ringen til hun skjønte hva Stian faktisk spurte om, forteller Stian Tjolmen.

Stian (26) fridde over nyskutt elg

Da Stian Tjolmen (26) felte en elgokse søndag var jegeren klar for neste steg: – Da jeg gikk frem til elgen etter å ha skutt den skjønte jeg at tiden var inne.

Av Kristoffer Solberg

– Elgjakten startet på lørdag, jeg hadde planlagt i en god stund at jeg ville fri hvis hun eller jeg fikk en elg, sier Tjolmen til VG.

Da VG ringer sitter han hjemme sammen med sin forlovede Cathrine Aasum (27).

Til tross for ordtaket om at man ikke skal selge skinnet før bjørnen er skutt hadde Stian kjøpt inn forlovelsesringene på forhånd av elgjakten. Ringene lå klar i lommen på jaktjakken.

– Jeg gikk hele lørdagen og ventet på at det skulle smelle, men det gjorde det ikke, forteller han.

Paret er del av et jaktlag i Hattfjelldal kommune i Nordland, og på søndag ble det full klaff for begge to, om enn på litt ulikt vis.

Det var Jegeravisen som omtalte saken først.

Det nyforlovede paret møttes under elgjakten i fjor, forklarer Tjolmen. Da sa det «pang», og de to flyttet sammen allerede i vår. Dag to av elgjakten fikk Stian sjansen han hadde ventet på.

– Alt startet med elgjakt for oss.

– Søndag morgen var jeg på vei ut på post (utplassering i terrenget hvor man venter på dyret man jakter journ.anm.) og fikk se en ku, en kalv og en okse. Jeg fikk sneket meg inn og skutt en okse på halvannet år, sier Tjolmen. Oksen hadde seks tagger, opplyser han.

Da elgen falt gikk det opp for Stian at tiden var inne.

– Da jeg gikk frem til elgen etter å ha skutt den skjønte jeg at tiden var inne, sier han.

Elgjakten blir drevet i et jaktlag med flere personer, men Cathrine var førstemann på stedet.

– Det var Cathrine som var nærmest og kom til meg først. Da gikk jeg ned på kne.

– Først var hun veldig stille. Hun kikket ned på ringene og så på elgen. Det tok et par sekunder før hun skjønte hva som skjedde, sier Tjolmen og legger til:

– Hun sa jo ja, så klart.

PÅ: Ringene ligger ikke lenger i lommen på jaktjakken til Stian, nå sitter de på fingrene.

I etterkant av det originale frieriet har det gått varmt i telefonen de siste par dagene forteller Tjolmen.

– Det tok ganske av i media alt det her. Det ble litt større enn jeg hadde tenkt. Det har vært veldig mye positiv respons. Telefonen var varm i går. Den var ikke stille i et sekund.

– Faren min var den første som kom bort etter at jeg hadde fridd. Han fikk tårer i øynene da han så hva som hadde skjedd.

Det vordende brudeparet bor sammen med fire hunder. To dachs, en Dunker og en Elghund. Familien er mye i skog og hei.

– Vi er jo et villmarkspark. Vi jakter og drar på turer i lag, sier Tjolmen.

På spørsmål om det et tradisjonelt bryllup eller et villmarksbryllup svarer Tjolmen:

– Det vet vi ikke enda, men vi prøver jo å få til noe spesielt.

KJAPT: Paret møttes under elgjakten i fjor og flyttet sammen i vår. Nå er de klare for å gifte seg.

Jegeren som skyter en elg får ofte lov til å velge seg noen av de mest eksklusive stykkene fra dyret, som hjerte eller tunge. Stian bekrefter at han og Cathrine har fått et av stykkene mange setter høyt til deling: Indrefileten.

Til tross for at frieriet er over planlegger de å fortsette med elgjakten fremover, men ringene er nå på fingeren og ikke i jakken.

– Vi fortsetter med elgjakten ja, sier den nyforlovede jegeren fornøyd.