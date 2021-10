FLYKTET FRA DRAPSMANNEN: Matthias Anger forteller at han ble angrepet i gaten hvor han står her.

Matthias ble jaget av drapsmannen: − Sliter med å sette ord på det jeg har opplevd

HYTTEGATA (VG) Matthias Anger (49) ble vitne til at en person ble drept. Da han løp for å hjelpe, ble han jaget av en aggressiv gjerningsmann med et langt stikkvåpen. Under flukten så han sin egen nabo død.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Kantoren og organisten i Kongsberg kirke er fortsatt sterkt preget av den dramatiske onsdagskvelden i den idylliske trehusgaten rett ovenfor Lågen i Kongsberg.

– Jeg sliter med å sette ord på det jeg har opplevd. Det er følelser av uvirkelighet, fortvilelse, sorg og redsel. Jeg opplever fortsatt å være i et traume, sier han.

Søndag kveld arrangerer han minnekonserten i Kongsberg kirke, der han blant annet skal dirigere Kongsberg kantori med rundt 50 sangere.

I fire år har kirkemusikeren bodd i Hyttegata. I etasjen under ham bodde kunstneren Gun Marith Madsen (78).

– Hun var min sjelevenn, et helt fantastisk menneske.

– SJELEVENN: - Et fantastisk menneske, sier Matthias Anger om sin nabo Gun.

Matthias og samboeren var i ferd med å lage kveldsmat onsdag kveld, da de hørte et skrik ute på gaten.

– Vi forsto med en gang at det hadde skjedd noe livstruende, derfor sprang vi ut av leiligheten for å hjelpe til, sier han, og forteller at de ble vitner til at en person ble angrepet.

Matthias og samboeren ville hjelpe, men kom ikke frem.

– Rett før jeg kom frem til personen, ble jeg møtt av en høyaggressiv gjerningsmann som ikke nølte med å komme etter meg. Han sprang etter meg og kastet en kniv mot meg, et langt stikkvåpen – en machetelignende gjenstand, forteller Anger.

Hverken han eller samboeren ble skadet.

Det var nytteløst å hjelpe. Matthias’ samboer forsøkte også, men måtte flykte unna. Det var da han så naboen sin død, forteller han.

– Derfra var alt bare et eneste mareritt.

Like etter ankom politiet, forklarer han.

– Disse sekundene står for meg som en evighet. Alt skjedde så fort, forklarer han.

Vi møter ham på den hvitmalte benken rett utenfor huset hans, der keramikkunstner Hanne Englund satte opp skiltet om sittebenken som er til for trette ben.

DRAMATISK ÅSTED: Fem mennesker ble drept i en liten idyllisk gatestubb i Kongsberg onsdag kveld.

Både Matthias og samboeren har fått hjelp etter den sterkt traumatiske opplevelsen i den ellers så trivelige gatestubben i den historiske delen av bergverksbyen Kongsberg.

– Vi er blitt tatt vare på av kriseteamet. Folkene i denne byen viser stor omsorg for hverandre. ikke minst naboene her i Hyttegata, som vi er mye sammen med.

Anger tror folk kanskje kan bli mer sammensveiset etter at gaten deres ble omgjort til en ufattelig krimscene onsdag kveld.

– Jeg sitter fortsatt med langt flere spørsmål enn svar etter det som skjedde, sier han.

Konserten i Kongsberg kirke var opprinnelig en klassisk kirkekonsert, men ble omgjort til en minnekonsert med åpen kirke for alle søndag kveld.

– Når ord ikke strekker til, så treffer musikk oss på en magisk måte. Den formidler fellesskap og gir mening til det store havet av emosjoner som nå fyller oss. Den blir en slags sørgemarsj, forklarer Matthias.

Han har selv en lang utdannelse innenfor kirkemusikk og kommer opprinnelig fra Berlin.

Sammen med Oslo kammerakademi og strykeensemblet Ensemble Allegria framførte Kongsberg kantori søndag musikk av Brahms, Mozart, Mendelsohn og Hagen. Anger dirigerte koret.

fullskjerm neste MINNEKONSERT: Kantor og organist Matthias Anger gjennomførte og arrangerte en følelsesladet musikkopplevelse i Kongsberg kirke i kveld, til tross for en ekstremt dramatisk opplevelse onsdag. 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes

– Det gir en eksistensiell følelse å fremføre tekstene som disse komponistene har tonesatt, sier Matthias.

Det er sterke tekster som blir fremført i Kongsberg kirke. Selv finner Matthias Anger trøst i dem nå i ekstremt tøffe timer.

– Jeg har i dagene etter det grusomme skjedde søkt trøst i fine, gamle tekster i Bibelen, som omhandler historier om mennesker som har gjennomgått fryktelige opplevelser før oss.

Matthias Anger, som leder kirkemusikktjenesten i Kongsberg kirke, deltok også på sørgegudstjenesten og den påfølgende kirkekaffen sammen med pårørende, kronprinsparet, ordføreren og statsforvalteren søndag formiddag.

Kongsberg-samfunnet er preget av fortvilelse og sorg etter de grusomme tapene byen har opplevd, slik biskop Jan Otto Myrseth sa det.

– I vår lille og normalt fredelige by ble fem mennesker plutselig revet bort fra oss på en svært brutal måte. Flere måtte løpe bort for å redde sine liv, sa biskopen.

Byen står nå sammen etter de svært destruktive hendelsene, sa han.

– Uten smerte leges ikke sorgen, det er den tunge veien dere nå må gå, sa han til de mange pårørende som hadde møtte frem i kirken.