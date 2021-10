Her får Støre statsminister-kysset: Regjeringen hyllet på Slottsplassen

SLOTTSPLASSEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støres første gratulant på Slottsplassen var kona Marit Slagsvold. En tydelig rørt statsminister fikk et varmt kyss av sin kjære.

Det vanket kyss, klapp, klem og blomster på Slottsplassen like før 12.30, da Støre og hans mannskap kom ut etter statsråd med Kong Harald.

Og aller først i køen av gratulanter var altså Marit Slagsvold, som skal flytte inn i statsministerboligen om kort tid.

Slagsvold er nylig ordinert prest, og tremenning med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums mor. VG fikk en kort prat med henne etter at blomstene var utdelt, og den nye statsministeren selv hadde hilst de fremmøtte.

– Jeg er veldig stolt, det er en stor dag og jeg er veldig glad for at det skjer for landet, for Jonas og for gjengen, sa Marit Slagsvold.

Den yngste som kom ut på Slottsplassen torsdag, er Sps Emilie Enger Mehl (28), som blir justisminister.

– Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi har fått en visjonær og handlekraftig politiker, sier Støre på en pressekonferanse.

Hun ble møtt på Slottsplassen av sin familie - blant dem en meget stolt bestemor, Lisbet Enger Müller.

– Det er ikke hver dag du får et barnebarn som blir justisminister, smilte Müller til VG, og la til:

– Det er en dame med bein i nesa!

Mehl ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2017, og har permisjon fra en stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Elden. Hun er valgt inn fra Hedmark, og satt på fylkestinget der fra 2015 til 2017.

I 2015 vant Mehl første sesong av «Anno» på NRK, og hun er med i neste sesong av «Kompani Lauritzen» på TV 2.

– Litt redd

Faren til Mehl, Eivind Mehl, var også svært stolt på Slottsplassen torsdag:

– Jeg er stolt og det er litt uvirkelig, sier Mehl, som sier datteren har en ballast og erfaringer som gjør at hun skal klare jobben godt - til tross for at hun bare er 28 år.

– Det er vel sånn med mange ting i livet at det skallet man har på utsiden sier ikke så mye om det du har inni deg.

Han bekrefter at han har visst om utnevnelsen en liten stund.

– Jeg har nok vært litt sparringpartner på bakrommet når hun har luftet sine tanker rundt det som var i ferd med å skje, sier Mehl - som avviser at han ga henne råd om å la være:

– Jeg har ikke kunnet styre hennes veier på mange, mange år, så jeg prøver bare å være støttende, smiler han.

Moren til Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Karen Sigrid Slagsvold Vedum, var også på plass med lykkeønskninger.

– Kan jeg spørre om du er stolt?

– Ja, det er jeg. Men det er et forferdelig stort ansvar, så jeg er litt redd også.

To Utøya-overlevende

Både kunnskapsminister Tonje Brenna (33) og næringsminister Jan Christian Vestre (35) var på Utøya 22. juli 2011, da en høyreekstrem terrorist drepte 69 mennesker på AUFs sommerleir.

– Vi får to statsråder som var på Utøya 22. juli, og som var med å ta AUF og Ap videre. De var partibyggere, de er byggere i dette landet politisk, og har viet sitt liv til det. For oss å se lyden og uttrykket av en ny generasjon i regjeringen, en inspirasjon, sier Støre.

– Det har vært et spesielt tiår for oss i Ap, og når disse flotte politikerne, Jan Christian og Tonje, er med i regjeringen, så opplever jeg at vi har kommet et godt stykke videre, og det er jeg veldig stolt av.

Støre presenterte alle de 18 statsrådene han skal ha med seg i regjering.

– Jeg har vært hos Hans Majestet Kongen og gitt ham en oversikt over de statsrådene som har tiltrådt.

Disse tar han med seg:

Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (42), Ilseng (Sp)

Arbeids-, sosial- og integreringsminister Hadia Tajik (38), Oslo (Ap)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (45), Leinstrand (Sp)

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (55), Stokkvågen (Ap)

Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (47), Ytre Enebakk (Sp)

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (57), Oslo (Ap)

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (54), Morvik (Sp)

Kommunalminister Bjørn Aril Gram (49), Steinkjer (Sp)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), Fredrikstad (Ap)

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (46), Nesttun (Ap)

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (40), Hamar (Ap)

Næringsminister Jan Christian Vestre (35), Oslo (Ap)

Kunnskapsminister Tonje Brenna (33), Jessheim (Ap)

Justisminister Emilie Enger Mehl (28), Elverum (Sp)

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67), Dverberg (Sp)

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (46), Stjørdal (Ap)

Landbruks- og matminister Sandra Konstance Nygård Borch (33), Tromsø (Sp)

Utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt (51), Jessheim (Ap)

– Det viktigste å si i dag er lykke til: Norge trenger regjeringen som er i stand til å bygge samfunnet vårt fremover, sa Erna Solberg på Slottsplassen etter at hennes regjering har fått avskjed av Kongen i statsråd.