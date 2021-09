Vulkanutbrudd på La Palma

Søndag ettermiddag har et vulkanutbrudd på La Palma, en av Kanariøyene, startet.

Det melder den spanske avisen El Pais. Ifølge avisen startet utbruddet klokken 16.12 norsk tid. Utbruddet skal ha ført til en eksplosjon som medførte mye røyk.

Ifølge avisen startet utbruddet klokken 16.12 i fjellet Rajada som ligger langs den vulkanske fjellryggen Cumbre Vieja.

I forkant av utbruddet rammet et jordskjelv med styrke 3,8 området kommunen El Paso, et lite stykke nord for utbruddet.







Ved 16.40-tiden melder også Reuters at utbruddet har startet. Omtrent 40 minutter før vulkanutbruddet skjedde hadde politiet evakuert mennesker som har vanskelig for å bevege seg og dyr fra området, skriver Reuters. De har snakket med et lokalt øyevitne.

Den kanariske radio- og TV-kanalen RTVC har lagt ut en video av utbruddet på Twitter:

Det bor rundt 83.000 mennesker på den vulkanrike øya som ligger i Atlanterhavet, utenfor kysten av det sørlige Marokko.

Torsdag var det varslet at øyen kunne få et utbrudd og målestasjoner har den siste tiden vist økt seismisk aktivitet, og en rekke små jordskjelv kunne tyde på at et utbrudd nærmet seg.

Forrige gang det var utbrudd på La Palma var i 1971. Ifølge Reuters ble rundt 40 personer med nedsatt mobilitet evakuert som en forholdsregel søndag. De ble flyttet fra landsbyer i området der jordskjelvaktiviteten er sterkest, til en militær utpost.

MYE RØYK: Vulkanutbruddet vises på god avstand

Den røde pilen på kartet under viser hvor vulkanutbruddet foregår.