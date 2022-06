DØDE: Flere tidligere kunder og samarbeidspartnere av Harald Olsen sier de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av ham.

Søksmål etter Haralds selvmord: − Kjenner ikke igjen noe av dette

BERGEN (VG) Harald Olsen (60) ble omtalt som en vanskelig mann å jobbe og samarbeide med i et brev fra sin tidligere arbeidsgiver. I mai i fjor tok Olsen sitt eget liv, og nå havner saken i retten.

Brønnspesialisten fra Tau i Rogaland hadde blitt oppsagt under pandemien og trodde han skulle bli gjeninnsatt da selskapet vant flere kontrakter, har VG tidligere skrevet.

Etter at Olsen hadde søkt ny stilling fikk advokaten hans et brev fra Archer Norge der 60-åringen ble omtalt som autoritær, lite ydmyk og vanskelig å jobbe med.

Ifølge Archer kom dette frem da selskapet hadde samtaler med leverandører, kunder og samarbeidspartnere av Olsen, og med ansatte i selskapet.

Noen hadde nevnt at han ikke var forutsigbar, at han skapte usikkerhet og mistillit – og at han var påståelig.

– Brevet var et karakterdrap, har Olsens enke Janne Olsen tidligere uttalt til VG.

GIR GOD ATTEST: Knut Hals er operasjonsleder for brønnoperasjoner i AS Norske Shell.

Etter å ha vært til intervju, konkluderte selskapet med at Olsen hverken oppfylte formelle krav eller krav til relevant erfaring i stillingsutlysningen.

29. mai 2021 tok Olsen sitt eget liv.

I avskjedsbrevet skriver han at han ikke orker å stå i skammen det er å ikke bli gjeninntatt i selskapet «på grunn av usannheter som ble påstått».

Janne Olsen har tatt ut søksmål mot Archer Norge AS og selskapets HR-direktør med krav om erstatning og oppreisning etter at ektemannen døde i mai i fjor.

– Jeg regner med at saken kan komme for retten i løpet av høsten, sier hennes advokat Bent Endresen til VG.

VG har snakket med tre tidligere kunder og samarbeidspartnere av Harald Olsen.

De gir alle en helt annen versjon av hvordan Olsen var å jobbe med, enn det som selskapet refererer til.

– Jeg kjenner ikke igjen noe av dette, sier Svein Bjarne Barka, rig manager i det britisk-amerikanske riggselskapet Valaris Limited, til VG.

SØRGER: Jeanette Tjøstheim Olsen (32) og Helen Tjøstheim Olsen (32) besøker farens grav ved Tau kirke i Strand kommune. Harald Olsen ble 60 år.

Barka jobbet i riggselskapet Petro Well Services da produksjonsplattformen Jotun B skulle stenges ned i 2018.

Harald Olsen skulle da overta jobben hans som operations manager, før Barka skulle over i ny jobb i annet selskap.

– Vi overlappet en måneds tid, mens han overtok ansvaret. Vi hadde daglig og tett kontakt, sier Barka.

Han sier dette var en operasjon som krevde mye av alle involverte.

– Jeg kunne ikke se at det hadde noen innvirkning på Harald. Måten han behandlet folk på, og måten han ga informasjon på, var utrolig bra på alle måter. Han ga meg mye støtte, og var alltid tilgjengelig.

– Hva tenkte du da du leste hva som sto i brevet fra Archer?

– Jeg tenkte at dette kunne ikke være den Harald som tok over min jobb, jeg kjenner ikke igjen noe av det som ble beskrevet om han. Hadde han vært slik som det var beskrevet, kunne vi ikke hatt det gode samarbeidet vi hadde. Det nekter jeg å tro.

Barka sier han har kjent Olsen lenge, og at han også møtte ham etter at de hadde samarbeidet i forbindelse med nedstengningen på Jotun-feltet.

– Dette er en veldig liten bransje, der alle kjenner alle. Det er utrolig hvor mye folk vet om hverandre i olje- og gassbransjen, sier han.

Olsen jobbet i Petro Well Services fra januar til oktober 2018, før han begynte i Archer.

DET SISTE BILDET: Dette bildet sammen med et av barnebarna er tatt dagen før Harald Olsen (60) tok sitt eget liv 29. mai i fjor.

Knut Hals jobber i dag som operasjonsleder for brønnoperasjoner i A/S Norske Shell.

Han sier han har jobbet tett med Harald Olsen ved flere anledninger fra 2013 til 2014. Særlig høsten 2014 da operatørselskapet Hals jobbet for skulle utføre vedlikeholds- og inspeksjonsarbeid i over 90 dager på flere oljebrønner i Nordsjøen.

– Jeg var avdelingsleder, mens Harald Olsen var ansvarlig prosjektingeniør på et brønnintervensjonsfartøy. Vi leide inn fartøyet og kjøpte tjenester av selskapet som opererte det, sier Hals.

Han sier han hadde et godt inntrykk av Olsen, både som ingeniør og fagmann.

– Han var bestemt og selvsikker, men hvem er ikke det i vår bransje? Vi holder ofte på med levende brønnoperasjoner, noe som kan være krevende og komplekst. Som kunde hadde jeg blitt bekymret om jeg møtte en leverandør som ikke utstrålte trygghet.

STO FREM: Helene Tjøstheim Olsen (32) (t.v.) og Jeanette Tjøstheim Olsen (32) mener faren ikke hadde noen mulighet til å forsvare seg mot påstandene som ble rettet mot ham.

Hals sier han ble sjokkert da han hørte hva som hadde skjedd med Harald Olsen.

– Det var helt uvirkelig å lese hva som ble påstått om ham. At han skulle være autoritær og inkompetent, det skjønner jeg ingenting av. Det er tøffe anklager å komme med.

– I ettertid har jeg snakket med flere av mine ansatte som jobbet med Olsen. Alle har sagt at karakteristikkene av ham var uvirkelige å lese.

Hals beskriver Olsen som en tøff forhandler, men en vennlig person.

– Han var alltid smilende og imøtekommende. Olsen var en jeg kunne ringe når som helst. Det var en god tone mellom oss. Han var en solid kar, sier Hals.

Hals sier han som kundekontakt hadde daglige operasjonsmøter med Olsen i alle prosjektperiodene for fartøyet når det var offshore.

– Var det noen misforståelser, ble de løst med gode diskusjoner. Olsen var profesjonell og ryddig på alle måter.

BESTEKAMERATEN: Tor-Erik Grønlie Olsen har tidligere uttalt til VG at beskyldningene som ble rettet mot Harald Olsen gikk hardt inn på bestekameraten. – Harald var en av de mest kompetente på sitt felt i bransjen, sier han.

TIL SAK: Advokat Bent Endresen representerer Harald Olsens enke, Janne Olsen.

Kjetil Haugvaldstad samarbeidet med Harald Olsen i 2019 og 2020, mens Haugvaldstad jobbet i det amerikanske oljeserviceselskapet Baker Hughes.

Olsen jobbet på dette tidspunktet i Archer, og hadde kontakt med Haugvaldstad i forbindelse med at begge selskapene leverte utstyr til ulike prosjekter i Equinor.

– Olsen var tydelig, men profesjonell til fingerspissene. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene av ham som ble gjengitt i VG.

– Han gjorde en aldeles utmerket jobb, alltid, sier han.

KONSERNSJEF: Dag Skindlo er konsernsjef i Archer Norge AS. Selskapet har avvist ethvert krav knyttet til Harald Olsens død.

Konsernsjef Dag Skindlo i Archer Norge AS er forelagt uttalelsene fra de tre som har uttalt seg til VG. Skindlo skriver i en e-post til VG:

– Vi hverken kan eller ønsker å gi ytterligere kommentarer da dette handler om et tragisk selvmord. Etter vår mening kunne dette eventuelt omtales og belyses når saken kommer opp for retten.

Skindlo viser til uttalelsene han tidligere har gitt til VG:

– Vi synes alle det er forferdelig trist at Harald Olsen valgte å ta sitt liv og føler med de pårørende, men vi bestrider at selskapet og ansatte hos oss bærer ansvar for hans valg og handlinger. Fagekspertise har lært oss at det er mange og sammensatte årsaker til at noen velger å ta sitt liv. Vi mener det er feil å peke på Archer, spesielt overfor de ansatte som har jobbet med denne saken. Vi har fått god støtte i dette fra medisinsk faglig hold.