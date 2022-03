Ekspert: Dette kan krigen bety for Norge

Invasjonen i Ukraina vil få konsekvenser for Norge på flere måter, mener flere eksperter.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Det er triste dager nå. Vi snakker om en president som styrer et land som strekker seg over ti tidssoner, og som sitter på 6000 kjernefysiske stridshoder. Og det ser ut som om han føler seg allmektig, sier Jakub M. Godzimirski.

Han er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi.

Godzimirski sier krigshandlingene i Ukraina kan føre til at det oppstår spenninger som kan smitte over på det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland.

– Når Norge slutter seg til sanksjoner som vesten innfører mot Russland, kan det få store konsekvenser for norsk næringsliv. Vi så det etter annekteringen av Krim. Da mistet norske sjømatprodusenter tilgangen til det russiske market. Det fikk dramatiske følger for eksportørene, og det kan skje igjen.

Russland står for 40 prosent av gassen og 25 prosent av oljen som Europa importerer. I forrige uke kunngjorde Tyskland at de vil stanse godkjenning av den omstridte gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland.

Info Eksperter: Dette kan skje * Økt polarisering i samfunnet * Mer mistenksomhet i nord * Sanksjoner mot eksportnæringer * Vanskeligere samarbeidsklima * Høyere renter og økte energipriser Vis mer

NUPI-forskeren peker på at redusert gass- og oljeeksport fra Russland til Europa kan få direkte konsekvenser for nordmenns privatøkonomi.

– Hvis olje- og gasstilførslene fra Russland skulle stoppe opp, må vi regne med at olje- og gassprisene stiger. Det vil smitte over på det norske markedet, i form av betydelig høyere strømpriser. Vi ser at det allerede har begynt å skje. Energiprisene har gått opp.

Onsdag i forrige uke sa NHH-professor Trond M. Døskeland VG at konflikten også kan påvirke rentenivået i Norge.

– Når det gjelder renten, så settes den opp når økonomien går godt, men når økonomien er usikker er man mer tilbakeholden med å sette opp renten. Derfor kan det hende at den varslede renteøkningen blir utsatt, sa Døskeland.

BEKYMRET: Jakub M. Godzimirski er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Dagen etter invasjonen uttalte Godzimirski til VG at konflikten kunne føre til en flyktningstrøm som også ville kunne ramme Norge.

– Dette har allerede begynt å skje. Flyktningene har begynt å komme til Norge.

Godzimirski sier han er bekymret for at krigen kan ha konsekvenser som på sikt kan føre til økt polarisering i det norske samfunnet.

– Vi har allerede sett demonstrasjoner i Norge der folk protesterer mot høye strømpriser. Høyere priser på mat og energi kan gi økt misnøye. At det fiskes i opprørt vann og skapes en mistillit mellom makthavere og befolkning, har vi sett mange eksempler på.

Ifølge russiske beslutningstagere utgjør det å ha et Nato-land som nabo en trussel mot landets sikkerhetspolitiske interesser, sier han.

– Grensen mellom Norge og Russland er bare 198 kilometer lang. Men det er ikke en vanlig statsgrense. Den er ekstra viktig for Russland, som har en av sine aller viktigste militære baser bare 100 kilometer fra grensen. Nordflåten har hovedbase i Murmansk, og det er den som skal gjengjelde et eventuelt atomangrep fra USA. Denne basen er en slags livsforsikring for Russland.

Han tror konflikten kan få negativ innvirkning på naboskapet mellom russere og nordmenn i nord.

– Det kan bli mer mistenksomhet og mistillit når folk møtes. Det er også viktig å ha med seg at regimekritikere og russere som har utstrakt kontakt med vestlige kontakter, risikerer å bli stemplet som utenlandske agenter. Det kan føre til at folk kan frykte for sine karrierer og posisjoner.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole sier til VG at han ikke ble overrasket over at Russland invaderte Ukraina torsdag morgen.

– Vi har et helt annet Europa i dag enn vi hadde for kort tid siden. Nå pågår det en storkrig i Europa. Russland har brukt makt for å ta det de vil, og det vil få store konsekvenser i mange år fremover.

Han sier krigen i Ukraina vil legge en mørk skygge over det norsk-russiske samarbeidet.

– Vi hadde trodd at Russland aksepterte grunnleggende politiske normer og folkerettslige prinsipper. Men nå orker de knapt å late som.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole.

Påtroppende instituttleder ved institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen, Martin Paulsen, har bodd i både Ukraina og Hviterussland. Han sier han er sjokkert over at Russland har angrepet Ukraina fra hviterussisk territorium.

– På denne måten drar Russland et tredje land inn i konflikten. Det er en dramatisk endring at Hviterussland brukes som en plattform for angrepet på Ukraina. Det er stikk i strid med det som har vært i hviterussiske interesse, sier Paulsen til VG.

Han sier mange russere og ukrainere som bor i Norge er direkte berørt av konflikten.

– Mange ukrainere i Norge som har familie i hjemlandet er helt sikkert livredde nå. Jeg kjenner på en uro for alle dem som er må være vitne til det som skjer.