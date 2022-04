NORGE VS SVERIGE: Strømprisene i Sør-Norge i årets tre første måneder sammenlignet med strømområdene SE3 (grønn) og SE4 (blå) i Sverige hvor du finner hhv. Stockholm og Malmø. Pris EUR/MWh Kilde: Nord Pools day-ahead strømpriser på månedsbasis.

Sør-Sverige har billigere strøm enn Sør-Norge i år

Så langt i år har strømprisene i Sør-Sverige vært betydelig lavere enn i Sør-Norge.

Også den svenske hovedstaden har hatt billigere strøm enn Oslo.

– Hvorfor?

– Det finnes et veldig kort svar på det: alt avhenger av flaskehalser på stamnettet i Norge og Sverige, sier Arne Österlind, en av gründerne av Shepherd Energy, nå energidirektør i H2 Green Steel i Stockholm.

Han forteller at de har et stort overskudd av energi i Nord-Sverige, i likhet med Nord-Norge, men at problemet er å få strømmen sørover og derover vest til Norge. Overskuddet i Nord-Sverige, sier han, er på rundt 40–45 Terrawattimer.

– Sverige må begrense transporten fra nordøst til sydvest fordi det finnes interne flaskehalser i det svenske nettet som ikke klarer dagens kraftflyt, sier Österlind.

Han anslår at det vil ta 15 år før disse flaskehalsene er en saga blott.

– Nettet er ganske foreldet bådet i Norge og Sverige og det skjer en utbygging, særlig i Sverige, men utbedringen vil pågå i 20 års tid, sier Österlind.

I november varslet Svenska Kraftnät, som tilsvarer norske Statnett, begrensninger i strømutvekslingen med Norge og andre land. Det skyldtes utfordringer med begrenset kapasitet internt i det svenske strømnettet.

Sender mer til Norge

Det er fortstatt begrensninger i det svenske nettet, men for en knapp måned siden innførte Svenska Kraftnät (SVK) en ny markedsløsning som har økt overføringskapasiteten mellom Norge og Sverige.

– I tillegg kan man nå også bruke de vestlige ledningene mer for å få el til Norge, og den kraften som ikke går til Danmark går til Norge samt at Danmarks eksport til Sverige kan gå direkte til Norge, sier Erik Ek, strategisk driftsjef i SVK, til VG.

– Dette har i mange timer økt kapasiteten til Norge med ca 200 prosent og nådd makskapasiteten til Norge. Det er mulig når Norges kraftpris er høyere enn både Sverige og Danmarks. Det har vært veldig positivt for strømmarkedet og senket elprisene i Norge, legger han til.

Arne Österlind i H2 Green Steel peker også på at Norge har kabler mot både Tyskland, Nederland og Storbritannia, og at særlig den nyeste Englandskabelen bidrar til det høye prisnivået i Norge.

– Prisene får et løft

– Prisnivået i UK er veldig høyt og dermed får prisene i Norge et løft hele tiden, sier Österlind H2 Green Steel.

Kraftkablene til Europa brukes å eksportere mer kraft ut av Norge enn hva vi importerer. Slik vil det forbli de neste 20 årene, ifølge NVE.

Det er enveiskjøring i den nye Englandskabelen. Den sender ut 70 ganger mer strøm enn den tar inn selv om vannstanden i magasinene i Sør-Norge snart er rekordlave. Den ble satt i prøvedrift 1. oktober og har per 25. april sendt netto 3,5 terawattimer (TWh) med vannkraft ut av landet.

– Prisforholdet mellom Norge og Europa gjør at Norge i dag har netto eksport på forbindelsene til Tyskland og Nederland i et gjennomsnittsår. Vi forventer at nettoeksporten vil være enda høyere på mellomlandsforbindelsen til Storbritannia, skriver NVE i sin rapport fra oktober.

I 2019 bidro høy vindkraftproduksjon i våre naboland til at Norge for første gang siden 2010 såvidt importerte mer strøm enn vi eksporterte.

Andreas Myhre, direktør for krafthandel i Entelios, som eies av Agder Energi, peker på Norges kobling til utlandet for å forklare prisfjorskjellen med Sverige.

– Norske vannmagasiner optimaliseres mot utenlandske konkurrenter. Siden Norge ble tilkoblet Tyskland, Danmark og Sverige har den norske strømprisen over mange, mange år vært tilnærmet lik kullkraft og gasskraft. Men med en gang det blåser får vi import. I påsken fikk vi fra alle bauer og kanter, også UK, sier Myhre.

Men han er ikke bekymret for at fyllingsgraden i norske vannmagasiner, som var 22,1 prosent i forrige uke, nærmer seg rekordlave nivåer.

– Nei, jeg ser ikke for meg at vi får et utkoblingsproblem. Det har gått bra i de 20 årene jeg har vært med. I aller verste fall får vi en uke hvor man må stenge ned industrien. Det vil i så fall rasjoneres veldig elegant, sier Myhre.

Netto eksport 3,7 millioner MWh

Tall fra Statnett viser at Norge så langt i år har netto eksportert 3,7 millioner Megawattimer. Men i april var nettoeksporten nede i 20 000 megawattimer, da importerte vi neste like mye som det vi eksporterte.

Statnett opplyser at de samarbeider tett med Svenska kraftnät om løsninger for å utnytte nettkapasiteten best mulig og bygge tilstrekkelig kapasitet for fremtiden.

De planlagte tiltakene i Sverige og i Norge vil øke den samlede overføringskapasiteten nord-sør med 50-60 prosent, men alt vil ikke være gjennomført før nærmere 2040.

I Norge inkluderer dette å oppgradere til 420 kV over Sognefjorden og ned hele Vestlandet, fra sør i Nordland og gjennom Midt-Norge og mellom Sunndalsøra og Oslo (Gudbrandsdalen). I Sverige skal en rekke forsterkninger over tid gi vesentlig større kapasitet blant annet mellom Midt- og Sør-Sverige.

– Det er viktig å påpeke at nettforsterkningene som vil øke kapasiteten mellom nord og sør vil bygges ut over tid og er ikke en lang kraftledning fra Nord-Norge til Sør-Norge, men flere nettiltak i flere regioner, sier konserndirektør for Kraftsystem & marked Gunnar Løvås i Statnett i en pressemelding.