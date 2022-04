Kommisjonen om innreisetiltakene: Preget av hastverk og stadige justeringer

Regjeringen strammet kraftig til på innreisereglene høsten 2020, etter at de fikk kritikk for å være for slappe. Men innreisereglene var fortsatt preget av hastverk og stadige justeringer, ifølge Koronakommisjonen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Et av hovedpunktene i den forrige rapporten Kooronakommisjonen leverte i april 2021, var at de mente regjeringen manglet en plan for å håndtere økt smitte over grensen.

Da pekte kommisjonen også på at regjeringen ga etter for press fra interesseorganisasjoner ved å innføre unntak for arbeidsreisende, og at unntaksløsningene burde vært utredet grundig.

Strengere innreiseregler var også et krav fra opposisjonen kritiserte regjeringen gjentatte ganger før julen 2020.

Høsten og julen 2020 ble det imidlertid strammet kraftig inn igjen. I januar 2020var Norge det nest-strengeste landet i Europa på innreise, og det ble blant annet innført obligatorisk test, og skjerpet inn på karantenehotell-reglene.

De inngripende tiltakene for å begrense smitte fra utlandet fra høsten 2020 til høsten 2021, som hadde store konsekvenser for enkeltpersoner, næringsliv og samfunnet for øvrig, skriver kommisjonen.

De skriver også at beslutningene beslutningene var preget av hastverk, lite involvering og stadige justeringer.

«Det var i liten grad planlagt for hvordan tiltakene mot importsmitte skulle veies opp mot andre tiltak, og det var ikke utredet hvilke konsekvenser tiltakene hadde for enkeltpersoner, næringslivet og forsyningssikkerheten», skriver de.

At tiltakene var preget av hastverk og stadige justeringer var krevende både for de som skulle utforme og iverksette tiltakene, og de som skulle etterleve dem, ifølge kommisjonen.

Ingen grundige utredninger

Koronakommisjonen beskriver at innreisereglene har hatt store konsekvenser både for privatpersoner og for næringslivet.

For privatpersoner har det blant annet betydd tidkrevende grensekontroller for pendlere, obligatoriske opphold på karantenehotell som har vært belastende for enkelte, vanskeligheter med å reise - også for de som gjør det for egen helse, og at mange ikke har kunnet møte på jobb fordi grensene var stengt.

Tiltakene mot importsmitte har også begrenset muligheten til å krysse grensene for å treffe ektefelle, kjæreste eller

For næringslivet har det blant annet vært vanskelig å opprettholde normal drift for de som trenger utenlandsk arbeidskraft. Mange bedrifter har lidd tap som følge av utsatte eller kansellerte prosjekter.

«Fram til høsten 2021 fantes det ingen grundige utredninger fra myndighetenes side som kan belyse hvilke konsekvenser innreiserestriksjonene og innreisekarantene har hatt for de ulike gruppene av privatpersoner som har blitt berørt av tiltakene», skriver kommisjonen.

Flere får skryt

I konklusjonen om innreisetitlakene skryter Koronakommisjonen av embetsverket og enkeltpersoner som har hatt stor fleksibilitet og omstillingsevne, og av FHI, Helsedirektoratet, Politidirektoratet (Pod), Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) og Tolletaten.

«I denne forbindelsen bør det også nevnes at spesielt Helsedirektoratet og FHI har besvart en stor mengde oppdrag fra regjeringen med svært korte tidsfrister», skriver de.

De gir også anerkjennelse til private aktører som vektere, private helsetjenester og ikke minst hotellene og deres ansatte som har har bidratt til å få karantenehotellordningen til å fungere, i tillegg til Forsvaret som har hjulpet politiet med grenseoppdraget.

Koronakommisjonen mener håndteringen av importsmitte har vist sider ved myndighetenes krisehåndtering som er kritikkverdige. Samlet sett konkluderer de likevel med at håndteringen viser en imponerende evne til å mobilisere offentlige og private aktører og å få på plass regelverk og ordninger i løpet av svært kort tid.