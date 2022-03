TRAVELT: En flyktningbølge fra Ukraina var ikke det polititoppene Benedicte Bjørnland og Arne Jørgen Olafsen hadde øverst på listen før 2022.

Politidirektøren om sanksjonene mot Russland: − Reaksjonene vil treffe oss

RÅDE (VG) Politidirektør Benedicte Bjørnland sier Russland vil kunne komme med flere mottrekk etter det hun kaller den «historiske sanksjonspakken» fra NATO og EU.

Publisert: Nå nettopp

– Reaksjonene vil treffe oss med det vi kaller hybride, sammensatte trusler. Det kan være cyberoperasjoner eller statlig styrt immigrasjon. Eller det kan være sabotasje og en rekke villede hendelser som er under terskelen for å bruke militære virkemidler i mot, sier politidirektøren.

Sammen med sjef for Politiets Utlendingsenhet (PU) Arne Jørgen Olafsen, besøkte Bjørnland Nasjonalt Ankomstsenter i Råde onsdag.

Registreres i Råde

Det er til det store bygget rett nord for Råde sentrum at ukrainske flyktninger kjøres i busser og privatbiler for å bli registret som asylsøkere. Det skal føre dem videre fra akuttmottakene i hoteller til ordninære asylmottak før bosetting i kommune.

Kvinner, barn og eldre ukrainere registreres med navn og personalia, det tas bilder og fingeravtrykk som legges inn i datasystemene.

Det gjennomføres også helseundersøkelser for blant annet å avdekke tuberkulose som en del ukrainere rammes av. Flyktningene blir på senteret til denne prøven har avkreftet sykdommen. I øyeblikket er ventetiden 1- 2 døgn.

FLYTER BEDRE: Politiet har omorganisert og tilført personell. Registreringen av asylsøkere går raskere.

Russland-Ukraina på listen

PU-sjef Arne Jørgen Olafsen la 10.januar ut en artikkel på intranett om mulige hendelser som kunne påvirke arbeidet i 2022. På den lista sto situasjonen mellom Russland og Ukraina.

– Det var en av flere muligheter som vi har vært oppmerksomme på. Men jeg trodde ikke at den store flyktningstrømmen skulle komme derfra. Det var mer sannsynlig at vi kunne få bølger fra andre land, for eksempel fra afrikanske land med en mer konfliktfylt situasjon, sier Olafsen.

Både han og Bjørnland sier at alvoret slo inn om morgenen 24.februar. Da hadde Russland i løpet av natten gjort alvor av truslene og gått inn militært i Ukraina.

– Vi forstod veldig fort at Norge måtte ta vår del av flyktningstrømmen. Flyktningene kommer fra et godt dokumentert samfunn med biometriske pass. Det er annerledes enn flyktningstrømmene vi har hatt før, sier Olafsen.

Les også: Justisministeren: Vurderer luftbro for ukrainske flyktninger

STOR INNSATS I ORGANISASJONEN: PU-sjef Arne Jørgen Olaussen sier en innsats av dimensjoner har fått organisasjonen i fang. Det på kort tid rigget opp for registrering av flyktninger i 8 politidistrikt i tillegg til på sentret i Råde.

– Må redusere sårbarheten

Forsvarets forskningsinstitutt har som en del av langtisplanene for justissektoren, sett på mulige «drivere» som kan påvirke politiets oppgaver.

– Sikkerhetspolitikk, verdensøkonomi og klima er blant det som kan påvirke vårt arbeid. Det har vært litt hypotetisk å snakke om at det sikkerhetspolitiske bildet skal påvirke oss på bakken i Norge. Så skjer dette. Det treffer oss som følge av migrasjon og som følge av atomberedskap. Det er veldig konkrete ting som vi må i gang med i planverket vårt. Vi må redusere såbarhet på en rekke områder, sier Bjørnland.

– Hvor starter dere?

– Vi har tilført 200 ekstra årsverk og flyttet på «politihoder» for at PU skal få nok folk . Vi har også etablert åtte politidistrikt med mottaksregistrering for asylsøkere. Sammen med PST har vi etablert Nasjonalt etterretningssenter for sammensatte trusler. Den skal se på reaksjonene på den historiske sanksjonspakken fra EU mot Russland, sier Bjørnland.

Les også: Justisminister Emilie Enger Mehl har bedt PST og politiet om å etablere en egen enhet som skal forsterke arbeidet med å analysere og følge med på trusler i Norge.

ROLIGERE: Flyktningene kan bo opptil 21 døgn i teltene i Råde før de kan reise videre. I følge ledelsen for Ankomstsenteret er ventetiden nå nede 1–2 døgn.

Få asylsøkere

De siste månedene har 30–50 asylsøkere i uken meldt seg til Nasjonalt Ankomstsenter i Råde. Det har vært svært rolig.

– Nå kommer det rundt 400 asylsøkere om dagen. Vi har rigget en organisasjon veldig raskt. Det har tatt tid å få ansatte og utstyr på plass. Nå har vi flyttet ansatte til Råde. Det er også opprettet akuttplasser på flere hoteller. Det bidrar til at det ikke lenger er så fullt på ankomstsenteret, sier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen .

Politidirektør Bjørnland mener erfaringene fra pandemien gjør forvaltningen bedre rustet til håndteringen av flyktningkrisen.

– Pandemihåndteringen har gjort noe med hele offentlig forvaltning. Vi er vant til å stå i en krise, og å ta opp og ned tiltak. Det tas beslutninger raskt, etter lærdom gjennom pandemien. Vi avviklet stab som hadde fungert gjennom pandemien, tre dager før flyktningsituasjonen oppstod. Da satte vi stab på nytt, sier Bjørnland.

Å sette krisestab, handler om å danne en organisasjon som skal fungere som støttefunksjon for leder i en krisesituasjon.

– Bekrefter uønskede episoder

PU-sjef Arne Jøgen Olafsen bekrefter at politiet har registrert enkelte uønskede episoder knyttet til mottakssenteret etter 24.februar.

– Det er derfor vi driver kontroll. Det er sikkerhetsmessige aspekter ved arbeidet vi utfører. Samtidig som vi skal fastslå søkernes identitet, er utrolig viktig at vi beskytter ukrainerne . Det ligger i sakens natur at i enhver migrasjonsbølge, er det kriminalitet i kjølvannet av flyktningstrømmen. Vi har sett litt av det her, men vi har sett mye mer i tidligere flyktningestrømmer. Vi hører i andre land i Europa, at de har hatt noen erfaringer som vi ønsker å forebygge. Vi skal beskytte asylsøkerne mot kriminalitet, sier Olafsen.