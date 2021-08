Regjeringen: Innfører trinn fire når alle voksne er beskyttet

Regjeringen nekter å gi deg en dato for trinn fire i gjenåpningen, men sier det skjer tre uker etter alle over 18 år har fått tilbud om første dose.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ettersom de mener alle får tilbud om første dose denne uken, kan det være trinn fire om tre eller tre og en halv uke fra nå, rundt 6. september.

Det vil ikke helseminister Bent Høie si, men han sier:

– Når alle over 18 år har fått muligheten til å bli beskyttet, går vi videre med trinn 4 i gjenåpningen, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse.

- I løpet av denne uken har de aller fleste over 18 år fått tilbud om vaksine. Det betyr at de er godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død etter tre uker. Vi ønsker å gi alle over 18 år denne muligheten til å beskytte seg før vi slipper mer opp.

FHI mener for øvrig at alle kan få tilbud om andre dose innen 5. september.

Kommer snart vaksinesvar til 16- og 17-åringer

Egentlig skulle de ta dette valget i september, men fordi FHI nå mener alle over 18 år kan få tilbud om vaksine innen 5. september, skal de nå ta dette valget i august.

Det sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse.

– Det gjør det mulig for kommuner som har kommet lengst med vaksineringen å sette i gang vaksinering av disse om få uker, sier Høie.

De har tidligere sagt et betinget ja til å vaksinere 16- og 17-åringene, men det endelige valget er altså ikke tatt.

– Hvis vi anbefaler at denne gruppen også skal få tilbud om vaksine, er det viktig at det skjer på en sånn måte at det blir trygt for barna, sier Høie.

Ikke så redd for fjerde bølge

Smitten stiger nå i Norge, men fordi så mange er vaksinert, er ikke regjeringen like bekymret som ved tidligere bølger.

– Smittetallene går opp og vi ser starten på en fjerde bølge, sier helseminister Bent Høie.

FHI tror ikke folk blir like syke som tidligere, men FHI mener det kan bli opp mot 200 innleggelser.