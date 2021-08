FØRSTE ETAPPE: På et bilde Kaisa Markhus har tatt fra første evakueringsstappe ser man bare noen få mennesker i evakueringsflyet fra Kabul til Tbilisi.

Flere tomme seter på flyene fra Kabul: − En fortvilende situasjon

GARDERMOEN (VG) De to flyene med nordmenn og andre fra Afghanistan hadde plass til langt flere om bord.

Tilbake på norsk jord er TV 2-reporter Fredrik Græsvik blant dem som syns det var synd at flyet ikke var fullere.

– Vi var jo bare noen og tyve stykker på et fly. Det er synd at ikke logistikkapparat på bakken gjør at flere kan bli evakuert ut, i stedet for at vi skal fly halvfulle eller nesten tomme fly ut fra Afghanistan, sa han til VG da han hadde landet på Gardermoen fredag morgen.

Transporten fra Kabul foregikk i to etapper: Først med militærfly til Tbilisi, deretter med passasjerfly til Gardermoen. Sistnevnte fly var av typen Boeing 737-800, som har plass til rundt 190 passasjerer.

Ifølge NRK var det 23 norske statsborgere på flyet som landet på Gardermoen. VG er kjent med at det i tillegg var noen familiemedlemmer til lokalt UD-ansatte og noen europeiske borgere på flyet. Totalantallet er ikke offentliggjort ennå.

Det skal ha vært omtrent like mange om bord på begge flyetappene. Kontrasten er dermed stor til bildet av et amerikansk evakueringsfly der de evakuerte passasjerene sto som sild i tønne:

AMERIKANSK EVAKUERING: Rundt 640 personer ble evakuert i et amerikansk fly fra Kabul til Qatar søndag kveld, ifølge nettstedet Defense One.

UD beskriver evakueringssituasjonen som ekstremt krevende.

– Det er en fortvilende situasjon, der det ikke er mangel på flyseter, men utfordringen er å få våre egne borgere og våre lokalt ansatte inn på flyplassen for å fylle flyene, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD i en skriftlig uttalelse til VG.

– Evakueringen går fremover, men det er et veldig komplisert arbeid. Som de aller fleste sikkert har sett, hersker det et kaos på utsiden. Der er det også Taliban som står for den ytre sikringen av flyplassen, sier Måseide videre.

Hvor mange nordmenn som befinner seg i Afghanistan har ikke Utenriksdepartementet oversikt over. Så langt har 163 norske statsborgere registrert seg på reiseregistrering.no, bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK fredag morgen.

EVAKUERINGSFLYET: Dette flyet ankom fredag morgen Gardermoen lufthavn fra Tbilisi i Georgia. Om bord var nordmenn som er fløyet hjem fra Afghanistan.

Måseide understreker at UD bruker ressursene de har til rådighet og at flere myndighetsorganer bistår i arbeidet, deriblant Forsvaret.

– Det er et utrolig krevende arbeid. Vi er forberedt på at det kan ta tid. Akkurat nå gjør vi som alle andre land gjør; vi evakuerer de vi kan evakuere når det er mulig. Det vil si at vi tar med også andre lands borgere på våre fly og motsatt, sier kommunikasjonssjefen til VG.

Hamid Karzai International Airport blir kontrollert av amerikanske styrker, men for å komme dit må reisende forbi en rekke sjekkpunkter kontrollert av Taliban-krigere. Disse skal ha avfyrt skudd og forhindret folk i å komme frem, melder CBS News.

Forsvaret bistår UD i arbeidet med å hente nordmenn hjem. De bekrefter at situasjonen er komplisert.

– Per nå er det ikke flytransport i seg selv som er problemet, problemet er å få kontakt med og kontroll på personell som skal evakueres. Det er en oppgave som Forsvaret støtter UD med, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved FOH, på telefon til VG.

Kaia Markhus, landdirektør i Ascend Atletics – en organisasjon i Kabul som tilbyr sport for jenter i Afghanistan – var også med på flyet.

– Det har gått fint så langt å kjøre gjennom Taliban-sjekkpunkt. De oppfører seg veldig greit mot oss utlendinger. Men problemet er de store massene som er rundt flyplassen i panikk. Det skaper store folkemengder, og det er en farlig situasjon. Folk blir tråkket på og skutt etter, sier Kaisa Markhus til VG.

– Du tok et bilde av et tomt fly. Hvordan opplevde du evakueringen?

– Da jeg ankom det norske feltsykehuset ble jeg veldig godt ivaretatt av det norske militæret. De gjorde det de kunne for å fylle opp flyet. Det er stort trykk på flyplassen, og det er vanskelig å få folk inn der for å få fylt opp flyene, svarer Markhus.

Hun understreker at hun vil berømme det norske forsvaret for holde tilbake avgangen fra Kabul i et forsøk på å fylle opp flyet.

– Problemet er at folk ikke kommer seg gjennom portene og inn på flyplassen på grunn av de store folkemengdene.

VG snakket torsdag kveld også med hennes ektemann Paul «Pen» Farthing, som fremdeles er i Afghanistan. Han sier han er sjokkert over at det norske Hercules flyet forlot Kabul med mange tomme seter.

– Jeg blir kvalm av at dette skjer. Det er tusenvis av afghanere som prøver å komme til flyplassen. Norge, Storbritannia og USA skulle skamme seg over å la et fly ta av med så få mennesker, sier Farthing.

Han mener flyet burde ha vært fylt opp, og kritiserer verdenssamfunnets evakuering av personer fra Afghanistan.

– Det er ingen koordinering og ingen planlegging, sier Farthing som selv leder en frivillig organisasjon for dyr, Nowzad, hvor det jobber rundt 25 ansatte.

Med deres familier, teller de 71.

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at hun er glad for at flyet har landet, men legger ikke skjul på at evakuering er utfordrende:

– Det arbeides intenst med en veldig vanskelig evakuering, men nå er vi i gang med flyginger. Her jobber Utenriksdepartementet, Forsvaret og flere sammen for å få det til, sier Solberg til TV 2.

– Det er vanskelig å få folk til, og inn, på flyplassen. Det er det største problemet i evakueringen nå.