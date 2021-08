LUSKET RUNDT: Bjørnen som angrep Knutsen oppholdt seg nære bostedet i noen dager. Foto: Göran Ehlme/privat

Norske Lars Øivind Knutsen ble angrepet av isbjørn: − Jeg hadde englevakt

Natt til 2. august i år våknet Lars Øivind Knutsen (62) av at en isbjørn sto og så inn på soverommet hans.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Klokken var 04.00 på natten da jeg våknet brått av et smell. Da jeg så opp så jeg en stor isbjørn som forsøkte ta seg inn i mitt soverom, forteller han.

Isbjørnen rykket bakover, men kom fort mot igjen. Siden det var varmt hadde Knutsen latt en glippe i vinduet stå åpent.

– Isbjørnen, som nå hadde overkroppen inne i rommet fikk tak i tommelen min og prøvde å dra meg med ut. Det fikk han heldigvis ikke til. Jeg skrek og slo mot ham.

– Den ene kollegaen min hørte mine skrik, men trodde jeg var på utsiden med bjørnen. Han fikk se bjørnen på utsiden av mitt vindu og kastet et kosteskaft på bjørnen for å distrahere. Den andre kollegaen min skjøt et varselskudd. Da forsvant han, men han kom tilbake senere. Det var ubehagelig.

Flere medier har tidligere skrevet om hendelsen.

KAMP: Slik så soverommet til Knutsen ut rett etter angrepet. Foto: Lars Øivind Knutsen/privat

To skadede fingre

Knutsen kom fra det hele med en kvestet tommel og en brukket lillefinger.

– Jeg hadde englevakt. Jeg får sannsynligvis ingen mèn av det. Det er helt fantastisk.

Denne gangen var han på Grønland med to kamerater og kollegaer for å filme en film om hvalross for det filmselskapet Deep Sea Productions. De tre bodde på en dansk forskningsstasjon langt opp på nordøstre kysten av Grønlands under innspillingen.

Arktisk Kommando i Danmarks forsvar driver militærbasen de tre bodde på. De skriver på Facebook at de bisto Knutsen med å få legehjelp og at de senere undersøkte hytta. De kjenner til bjørnen fra fem tidligere episoder.

– Ikke forberedt på besøk på soverommet

Knutsen har mange års erfaring som forsker og dokumentarfilmer i arktiske områder.

– Jeg har jobbet med arktisk forskning siden 80-tallet og har hatt nærkontakt med isbjørn ett stort antall ganger. Men aldri har jeg opplevd noe lignende. Jeg var selvfølgelig helt uforberedt på dette nattlige besøket, sier han til VG.

Som kjentmann vet Knutsen godt at isbjørner kan trekkes mot mennesker, likevel ble han overrasket.

– Det er ikke uvanlig at isbjørner tiltrekkes av bebyggelse og menneskelig aktivitet. Vi har alltid nær tilgang til våpen for å beskytte oss, men var ikke forberedt på besøk helt inne på soverommet, sier han.

KJENT: Lars Øivind Knutsen har mange års erfaring som forsker og dokumentarfilmer i arktiske områder. Foto: Lars Øivind Knutsen/privat

– Bjørnen kom tilbake

Etter hendelsen ble Knutsen fløyet til et sykehus på Island av et militært chartret fly som tilfeldig kom forbi. Etter et døgn kunne han skrives ut og fløy tilbake til Grønland.

– Hendelsen var naturlig nok enormt skremmende, men jeg valgte å dra tilbake. Ikke bare for å fortsette arbeidet, men også for at ikke episoden skal bli et spøkelse i mitt hode.

– De første dagene var det vanskelig å kjenne seg trygg selv om vi var bevæpnede. Bjørnen kom tilbake også de to påfølgende nettene. Den undersøkte da alle vinduer og knuste ett tykt dobbeltvindu for å ta seg inn, men det ble forhindret med signalpistoler med høye smell, forklarer Knutsen.

OPPSØKTE MENNESKER: Isbjørnen kom helt opptil militærleiren kollegaene bodde på også flere ganger etter angrepet. Foto: Simen Standford/privat

Glad han slapp å skyte

Etter to dager fikk de en offentlig tillatelse fra Grønlands Selvstyre til å avlive bjørnen, men den hadde da forlatt området og ble ikke sett igjen.

– Isbjørner er ekstremt effektive rovdyr og voksne dyr veier normalt flere hundre kilo. Vår inntrenger var ikke spesielt stor, men var i god kondisjon og veide trolig mellom 200 og 300 kg, forklarer Knutsen til VG.

Å ta valget om å avlive en bjørn oppleves av Knutsen som drastisk og potensielt farlig.

– De fleste besøkende i området har ikke tilstrekkelig våpenvane og en skadeskutt bjørn kan bli nærmest ustoppelig. Vi hadde tatt oss i dens rike og det skulle kjennes veldig feil å avlive bjørnen selv det kunne ha blitt nødvendig i rent selvforsvar.

– Vi håper selvfølgelig at dette individ ikke bokstavelig talt har fått smak av «menneskelig blod» og at den i fremtiden kan bli en såkalt «problembjørn»