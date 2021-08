KOLLAPSET: Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen. Foto: Geir Martin Strande/Bergens Tidende

Betongbil har smadret gangbro i Bergen: − Guds under at ingen ble skadet

Ulykken har ført til at trafikken nå står stille i begge retninger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En betongbil har kjørt inn i en gangbro ved Storetveitmarken, over Storetveitveien, melder Vest politidistrikt på Twitter. Krasjen førte til full kollaps av gangbroen.

– Det er et Guds under at ingen ble skadet, og at ingen gikk over broen. Motgående biler kunne fått den over seg, sier operasjonsleder Tatjana Knappen.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen, opplyser Knappen. De holder på å gjøre avhør av vitner på stedet.

– Sjåføren er oppegående. Politiet har gjort avhør av føreren, sier hun.

Knappen tror at sjåføren har glemt å ta ned kranen på betongbilen, og at bilen dermed har kjørt inn i broen.

Ulykken har ført til at trafikken nå står stille i begge retninger. Bilberger er på veg til stedet.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at Fylkesvei 582 på Storetveit sannsynligvis blir stengt over en lengre periode.

– Det er vanskelig å si hvor lenge vegen blir stengt, men jeg ser for meg at det vil ta flere timer. Det gjenstår en del opprydningsarbeid, sier Knappen.

Bilister bes om å benytte E39 Fritz C. Riebers veg eller FV 585 over Birkelundsbakken.

Ifølge Knappen henger det en del ledninger og slenger etter at broen ble revet av. BKK er på saken.

– Jeg regner med at ledningene hører til gatelys, sier operasjonslederen.