PROFESSOR: Immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo. Foto: Mattis Sandblad, VG

Professor mener foreldre må få vaksinevalg

De som ikke blir vaksinert, vil etter hvert bli smittet med coronaviruset, sa Bent Høie til VG tirsdag. Det må barna betale for, mener professor Anne Spurkland.

Publisert: Nå nettopp

- Jeg mener foreldrene må få et valg. Når regjeringen velger å gå ut med en sånn gladmelding fra sofaen i The Hub, må jeg si fra på vegne av foreldre med barn under 18 år. Foreldrene må få vite hva de skal få forholde seg til når samfunnet åpner opp i slutten av september, sier immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo til VG.

Onsdag etterlyser etterlyser i NRK en dato for når norske barn vil bli tilbudt coronavaksine.

Tirsdag kom helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med nyheten om at livet i stor grad vil vende tilbake til det normale i slutten av september.

Overfor VG tirsdag slo Høie fast at de som ikke tar vaksinen, etter hvert vil bli smittet med viruset.

Utelukker ikke flere innleggelser

Spurkland utelukker ikke at flere barn vil bli innlagt på sykehus og kommer med et tenkt eksempel:

– La oss si 300.000 norske barn blir smittet. Forekomsten av en alvorlig betennelsestilstand er én per 3.000. Det betyr at hundre barn vil komme på sykehus med alvorlig betennelsessykdom, sier hun til NRK.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier til statskanalen at han ikke regner med at ekstremt mange vil bli smittet samtidig, når alle over 18 år har fått to vaksinedose.

– Barn og unge tåler denne smitten uten å bli alvorlig syk, i all hovedsak, sier han.

Spurkland mener stedet hvor Solberg og Høie kom med nyheten var påfallende og gitt i en påfallende setting.

- Det er helt rett at barn blir mindre påvirket av coronaviruset enn voksne, men det at det er lav risiko, betyr ikke null risiko. Det er en håndfull barn som har fått alvorlig betennelsessykdom som følge av covid-19, sier Spurkland.

TOSPANN: Erna Solberg (H) og Bent Høie (H) under VGs intervju på The Hub i Oslo. Foto: Terje Bringedal, VG

Skal vurdere vaksine til barn over 12

Folkehelseinstituttet (FHI) jobber med en vurdering om barn ned til 12 år skal vaksineres. Det er tidligere varslet at den vil komme innen utgangen av september. FHI har allerede kommet med en anbefaling vedrørende vaksinasjon av 16-17-åringer.

– Barn og ungdom har generelt liten risiko for alvorlig covid-19 sykdom, og det er derfor viktig å bruke litt tid på å gjøre en grundig vurdering for å få belyst ulike sider av dette, sier overlege i FHI Margrethe Greve-Isdahl.

Arbeidsgruppen består av ansatte fra FHI samt ekspertise fra Norsk barnelegeforening.

Spurkland synes det er helt i orden at Folkehelseinstituttet ennå ikke har tatt en klar stilling til vaksinering av barn under 16 år. Hun mener derimot at regjeringen burde være tydeligere i sitt budskap.

- Jeg skal ikke pushe på fagmyndighetene, men regjeringen skal ikke uten videre avfeie at nesten en million mennesker kan trenge beskyttelse mot covid. De kunne kommunisert dette på en mye mer elegant måte.