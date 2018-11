NHO utsetter sykepleier-lockout

NHO utsetter sin varslede lockout én dag, slik at den også kan omfatte ledere. Denne gangen vil sykepleierne forholde seg til varselet.

Sykepleierforbundet har varslet at de vil boikotte NHOs lockout , og at deres medlemmer skal på jobb som vanlig neste uke. De har også kalt lockoutvarselet ugyldig.

Det får NHO til å reagere.

– Vi tar til etterretning at Sykepleierforbundet mener vårt varsel om lockout er ugyldig fordi den ikke omfatter ledere i bedriftene. For å unngå mer usikkerhet om når lockouten iverksettes, har vi nå gitt en ny plassfratredelse som omfatter ledere, sier Rolf Negård, forhandlingsdirektør i NHO, i en uttalelse sendt til VG.

Han skriver videre at Sykepleierforbundets beslutning skaper så mye usikkerhet at NHO kun hadde to valg;

– Å ta dette til arbeidsretten, noe som ville ha skapt en ytterligere usikker situasjon for pasienter, pårørende, bedrifter og ansatte. Det kunne vi ikke være med på. Derfor har vi valgt det andre alternativet: å akseptere innsigelsen fra NSF og sende en ny plassfratredelse til bedriftene. Dette innebærer at lockouten utsettes fra tirsdag til onsdag, sier han.

Negård kaller det uansvarlig opptreden fra Sykepleierforbundet og brudd på vanlige spilleregler blant partene i arbeidslivet.

– Det er åpenbart for oss at Sykepleierforbundets klage er et forsøk på å utsette lockouten, sier han.

– Vanskelig å manøvrere

Konflikten startet 25. oktober da 56 sykepleiere ble tatt ut i streik. Torsdag varslet NHO at de vil gå til lockout og utestenge samtlige 501 sykepleiere som er omfattet av overenskomsten med NHO. Lockouten skulle egentlig tre i kraft tirsdag morgen og betyr at arbeidsgiverne ved over 60 institusjoner vil stenge sine sykepleiere uten fra jobben.

Forbundsleder Eli Gunnhild By bekrefter overfor VG å ha mottatt det nye varselet om lockout.

– I og med at de ikke evnet å sende ut korrekt varsel i går blir det ikke fra tirsdag, men fra onsdag neste uke, sier By.

Hun beskriver beslutningen som uklok.

– Det er ofte tøffe forhandlinger og interessemotsetninger. Slik vil det være. Men når det gjelder NHO så blir det ekstra vanskelig for oss å manøvrere i dette landskapet når vi møter en så uprofesjonell motpart, sier By videre.

Sykepleierforbundet mener nå det ikke lenger er uklart hvem som skal omfattes av lockouten, og vil nå forholde seg til den, opplyser de til VG.

NHO er på sin side like misfornøyde med motparten:

– Jeg har aldri i løpet av mine ti år som forhandlingsdirektør opplevd noe lignende, sier Negård.