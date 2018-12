PÅVIRKER IKKE JOBBEN: Tor Mikkel Wara kommenterer angrepet mot hans hjem natt til torsdag. Foto: Trond Solberg

Justisministeren: Ille å bli angrepet , men nekter å la seg presse

2018-12-07

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier at trusselen og hærverket mot hans hjem natt til torsdag, var et angrep på demokratiet.

Publisert: 07.12.18 14:14 Oppdatert: 07.12.18 16:13

Inntrengerne hadde skrevet «rasist» med store, røde bokstaver både på huset og familiens bil, hvor det også var markert et hakekors.

Bilen var også forsøkt påtent via en hyssing som var stukket ned i bensintanken.

– Det var selvfølgelig ille. Men men det var ingen grunn til å la det påvirke den jobben jeg er satt til å gjøre, sier Wara til VG fredag ettermiddag.

Angrep på demokratiet

– Jeg oppfatter dette først og fremst som et angrep på det norske demokratiet, og en jobb jeg er satt til å gjøre i regjeringen. En trussel mot meg er en trussel mot det norske demokratiet, sier Wara til VG.

– Snakker vi om et attentatforsøk, når noen prøver å tenne på bilen din?

– Nå er det opp til politiet og PST å gjøre videre undersøkelser. Og det gjør de. Jeg har ingen mulighet til å spekulere mere i det på dette tidspunktet, sier justisministeren.

PST etterforsker

PST er i gang med etterforskning. Men kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken vil ikke si mer enn dette om trusselbildet mot Wara fredag formiddag:

– VI vurderer løpende sikkerheten til myndighetspersonene, inkludert statsråder, men kommentere ikke innholdet i de vurderingene eller de eventuelle tiltakene som er iverksatt, sier han.

Føler ikke ubehag

– Må du legge deg lavere i det offentlige rom nå, Wara?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg gjør det ikke. Det er viktig å vise litt fasthet. Det kan ikke være slik at norske politikere føler så stort ubehag mot å ta verv, at man ikke gjør det.

– Vil toppolitikere måtte beskytte seg bak enda høyere gjerder med enda mer sikkerhet etter dette?

– Jeg håper vi slipper det. Vi har tradisjonelt hatt et veldig åpent demokrati meg nokså fri tilgang til politikere. Det har en verdi i seg selv. Jeg håper ikke man kommer dit at avstanden blir enda større.

Teater

For en uke siden reagerte Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, sterkt mot at hjemmet deres ble filmet og opptaket brukt i en teaterforestilling på Black Box i Oslo.

Bertheussen skrev en kronikk i VG om dette 2.desember.

Wara vil ikke svare på om han setter angrepet natt til torsdag i sammenheng med teaterstykket:

– Jeg vil ikke spekulere noe som helst i årsak, sier han.

– Hvordan blir du og din familie beskyttet nå?

– Man kommenterer ikke sin egen sikkerhet. Det er en god hovedregel nå, sier han.

– Din samboer og familie har ønsket å skjerme seg i forhold til offentligheten. Hvorfor respekteres ikke det, tror du?

– Hun gir uttrykk for sitt syn i kronikken hun skrev i VG. Vi har tradisjonelt fått god respekt for denne tilbakeholdenheten i pressen. De har ikke ønsket å stå fram. Nå er det er viktig at alle andre også respekterer dette, sier Wara.

Moralsk side

– Nå var det vel ikke pressen, men kunsten som avslørte din bolig. Var det god kunst?

– Jeg vil ikke være kunstanmelder. Men det har en moralsk side, uavhengig av om det er god eller dårlig kunst. Det må de som driver med kunst ta inn over seg.

– Har du sett dette stykket?

– Nei, men jeg har sett og lest utdrag av det.

– Gikk teaterskaperne over streken i dette tilfellet?

– Jeg mener, i likhet med det hun skriver i kronikken, at man skal respektere de som ikke vil tre fram. Jeg har valgt å tre fram i et offentlig verv, men det har ikke familien. Men jeg vil presisere at det som skjedde hos meg, ikke nødvendigvis har sammenheng med stykket. Men det teaterstykket reiser en interessant debatt.

Folkeskikk gjelder

– Er du enig med din samboer i kritikken mot de som har lar laget teaterstykket?

– Hun har gitt sitt syn. Jeg har ikke noe å tilføye.

– Er det offentlige ordskiftet blitt for hardt?

– Jeg vil gjerne ha den offentlige samtalen tilbake på et bedre spor. Alle vi som deltar i den, må huske at det er vanlig folkeskikk som gjelder, og at man må skille mellom sak og person, sier Wara.



Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland har tatt avstand fra hærverket.