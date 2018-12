20 evakuert i brann i Kristiansand - tre skadet

INNENRIKS 2018-12-04T03:57:30Z

Én mann fikk moderate skader og to andre beboere ble lettere skadet i en brann i en boligblokk i Kristiansand natt til tirsdag.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 04.12.18 04:57

Politiet meldte om røykutvikling i Marviksveien 9 på Twitter klokken 03.15. Kort tid etter meldte de at brannen var slukket og at røykdykkere gjennomsøkte bygningen.

Akuttmottaket til Sørlandet sykehus melder på Twitter at de 04.12 mottok en mann med moderate skader, og en kvinne og en mann fra samme blokk med lettere skader.

Rundt 20 personer ble ifølge politiet evakuert fra bygningen, som hadde 50 registrerte beboere, men etter evaluering fra røykdykkere meddelte brannvesenet at alle beboere kunne vende hjem, unntatt dem som bodde i etasjen der brannen oppsto.

– Vi er i løpende dialog med fagleder i brannvesen, og situasjonen utvikler seg fort. Men akkurat nå er det bare rundt en håndfull personer som er evakuert. Vi er i dialog med Kristiansand kommune om hva vi gjør med alternative sovesteder og lignende, sa operasjonsleder Frode Vang i Agder politidistrikt til NTB.

Ifølge NTB har blokken ni etasjer, og politiet ba beboere holde seg inne i leilighetene under utrykningen på grunn av mye røyk i trappeoppgangen. 04.10 tvitret politiet at bygget var klarert og at beboerne kunne returnere.

– Kriminaltekniker er på vei til stedet og skal undersøke brannstedet, sier Vang.

Det har ikke oppstått trafikale problemer som følge av verken utrykning eller evakuering, opplyser operasjonslederen.