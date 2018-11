DREPT: Gudrun Myrvang Thomassen ble 84 år. Hun ble funnet drept i sin bolig i Lenvik i Troms november 2017. En 22 år gammel kvinne er tiltalt for drapet. Foto: REIDAR INGEBRIGTSEN/FOLKEBLADET

Finnsnes-drapet: Tiltalt 22-åring var psykotisk før drapet

INNENRIKS 2018-11-19T11:03:57Z

SENJA (FOLKEBLADET) Den 22 år gammel kvinnen som står tiltalt for å ha drept Gudrun Myrvang Thomassen i fjor forklarte i retten mandag at hun led av vrangforestillinger.

Da rettssaken startet i Senja tingrett mandag, erkjente den tiltalte kvinnen drapet.

Etter en rettspsykiatrisk vurdering av kvinnen er det enighet om at hun var psykotisk da hun 20. november i fjor påførte Gudrun Myrvang Thomassen så omfattende skader at hun døde.

Drapet skjedde i Thomassens hjem i Finnsnes i Troms .

– Tiltalte var psykotisk, og årsaken til det har muligens sammenheng med en stoffskiftesykdom som tiltalte hadde, der medisineringen var avsluttet, sa aktor Hugo Henstein i retten mandag.

Under 22-åringen forklarte seg for retten om selve drapshandlingen, og tiden før, men sa at hun ikke husker alt som skjedde, ifølge Folkebladet.

Hun forklarte at hun var psykotisk den siste måneden før drapet, og at hun gradvis ble verre fram mot drapet.

Ifølge 22-åringens forklaring led hun av vrangforestillinger i forkant, blant annet at alle som opphold seg rundt henne var besatt.

Thomassen var blant annet kjent som en som jobbet som healer i lokalmiljøet. Blant dem som skal ha søkt hjelp hos avdøde, er kvinnen som er tiltalt for å ha drept henne.

I retten sa den tiltalte kvinnen at hun ikke kjente Thomassen godt, men at hun var en veldig god person, og at hun hadde hjulpet henne med healing.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at kvinnen overføres til tvungent psykisk helsevern.

Kort tid etter at kvinnen ble pågrepet hjemme hos drapsofferet, ble hun lagt inn til behandling på Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø. Hun er fremdeles innlagt ved sykehuset i dag.

I retten mandag fortalte kvinnen at hun våknet fra psykosen etter hvert, og at hun da ble kastet inn i det som hadde skjedd før hun ble innlagt. Hun sa at hun måtte prøve å forstå alt som hadde skjedd.

Det er satt av tre dager til rettssaken. Aktor Hugo Henstein har kalt inn rundt 15 vitner. Retten har besluttet delvis lukkede dører under behandlingen av saken.

Kilde: Folkebladet/NTB