Drapstiltalte Svein Jemtland: - Jeg bare måtte skjule det som hadde skjedd

HAMAR (VG) Etter at Janne Jemtland var skutt, kjørte ektemannen på måfå rundt med kroppen hennes bak i bilen. Han hevder det gikk nærmere ett døgn før han kvittet seg med liket i Glomma.

– Jeg kjørte på måfå. Jeg tenkte at det var minus 15 grader, alt var nedfrosset. Det var vanskelig å grave ned Janne for å skjule situasjonen jeg var kommet i, forklarer den drapstiltalte Svein Jemtland i Hedmarken tingrett.

Han forklarer seg svært rolig og monotont, snakker i lange setninger og svarer på spørsmålene som blir stilt fra statsadvokat Iris Storås.

Ifølge hans forklaring gikk det nærmere ett døgn fra Janne Jemtland ble påført et dødelig skudd i pannen til han dumpet henne i Glomma ved Eid bru i Våler kommune.

Rett etter at tobarnsmoren var påført det dødelige skuddet i hodet, pakket han henne inn i søppelsekker og la kroppen hennes i bilen. Deretter samlet han snø med blod som han tok med seg på kjøreturen til Brumunddal.

Han forklarer at han kjørte rundt på måfå med kona bak i bilen, mens han kvittet seg med blodsporene.

– Så dro jeg hjem og la meg. da lå Janne fortsatt i bilen, forklarte ektemannen retten.

Obduksjonsrapporten fastslår derimot at Janne Jemtland døde av drukning, og at hun ellers ville ha dødd av skuddskaden hun var påført innen to til tre timer.

– Måtte skjule det

Da han våknet dagen derpå, forklarer han at han følte seg fyllesyk. Han husket da hva som hadde skjedd.

– Hva faen gjør jeg nå? tenkte jeg, forklarer han.

Liket av Janne skal på dette tidspunktet fortsatt ligge i familiens bil, ifølge ektemannens forklaring.

– Det var da jeg forsto at jeg bare måtte skjule det som har skjedd, ettersom jeg ikke ringte ambulansen fordi jeg var i sjokk.

Han forteller at han på dette tidspunktet ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre. Han spør likevel en venn om å få låne en varebil, som han henter senere denne dagen.

Han kjører deretter på måfå rundt i Brumunddal og ned mot Elverum, til han kommer til Eid bru.

– Jeg syntes det var greit å gjemme henne i vannet der. Jeg tar stroppene rundt Janne og batteriet. Går ut på broa og får henne uti. Jeg klarer å få henne over rekkverket og uti. Så kjører jeg, sier han.

Hevder Tinder utløste krangel

Etter at ekteparet kom hjem fra fest om natten 29. desember, hevder ektemannen at det oppstod en opphetet krangel mellom de to. Krangelen skal først ha startet ved at tobarnsmoren mente han hadde skjemmet henne ut fordi han var blitt for full.

– Hun kjeftet på fransk og på norsk. Eier du ikke skam? sa hun, forklarte han.

Han forklarer at han noen dager tidligere hadde opprettet en profil på datingtjenesten Tinder av ren nysgjerrigher, og at Janne Jemtland var sur da hun oppdaget dette.

– Hun beskylder meg nærmest for å ha vært utro mot henne på grunn av det med Tinder, sier han.

Han hevder at tobarnsmoren da tok frem en Makarov-pistol fra nattbordskuffen, og at det oppstår et basketak dem imellom. De ender ute ved trappen, hvor ektemannen forteller han forsøkte å tvinge pistolen ut av hendene på 36-åringen.

– Da fikk jeg tak i underarmen hennes. Samtidig vrir jeg henne, så detter vi bakover. Når vi detter, sier det «pang» når vi lander. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Det suser i ørene på meg.

Han fortsetter:

– Janne, går det bra med deg? Det gjorde det ikke. Nei. Jeg prøver å riste i henne, men får ikke noe svar.

Nekter straffskyld

Svein Jemtland nekter straffskyld for forsettlig drap, og mener at det dødelige skuddet gikk av med et uhell. Janne Jemtland ble truffet av skuddet midt i pannen.