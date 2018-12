IKKE LURT: Bildet viser dekket på et svensk vogntog som ble stoppet i kontroll onsdag. Her er det forsøkt å lage nytt mønster i et allerede utslitt vinterdekk. Foto: Statens vegvesen

Tok i bruk lite lurt knep for å unngå dekkskift: – Kan få katastrofale følger

INNENRIKS 2018-12-05T16:45:21Z

Sjåføren av et svensk vogntog, som ble stoppet i kontroll i Ørje i Østfold onsdag, hadde forsøkt å lage nytt mønster i de utslitte vinterdekkene istedenfor å bytte dem.

Publisert: 05.12.18 17:45 Oppdatert: 05.12.18 18:44

– Dette er tilfeller vi ser fra tid til annen. Det som gjorde at dette ikke var greit, var at det var slipt helt ned til ståltråden i dekket. Da er det en reell fare for at dekket kan gå i stykker, sier Øyvind Båtvik, kontrollør i Statens vegvesen region øst, til VG.

Han forteller at det kan være lovlig å gjøre mønsterdybden dypere selv dersom det gjøres i henhold til fabrikantens anvisninger, men at det i dette tilfellet nesten ikke var noe igjen av det gamle mønsteret.

– Her er det laget tre nye parallelle linjer i dekket, for å få det til å se ut som det er mer mønster igjen. Det blir ikke vinterdekk av det, og man risikerer at dekket revner, sier Båtvik.

Saken ble først omtalt av iØSTFOLD .

– Kan utgjøre vanvittige skader

Fagleder for utekontroll ved Statens vegvesen i samme region, Øyvind Grotterød, forteller at utslitte vinterdekk kan utgjøre livsfare på våt og glatt veibane.

– Med kjøretøy opp mot 50 tonn kan det få katastrofale følger. Å stå fast i en helling er én ting, men den dagen man må bremse for noen foran, kan den massen som da er i bevegelse, og som kommer i høy hastighet, utgjøre vanvittige skader på de man treffer. I verste fall med døden til følge, forteller Grotterød til VG.

Han forteller at dagens hendelse ikke er hverdagskost, og at utviklingen har gått i riktig retning.

– Generelt er det gode dekk og god vinterutrustning, som for eksempel dekk egnet til kjøreforholdene og kjettinger som er tilpasset dekk og føre, forteller han.

Det som imidlertid har vist seg å være en utfordring, er at utenlandske sjåfører ikke har kjørt på vinterføre tidligere, og får problemer når de for eksempel skal legge på kjettinger.

– Der har vi en jobb å gjøre, og vi har derfor målbevisst kontrollvirksomhet, forteller Grotterød.

Resulterte i kjøreforbud

Grotterød forteller at de også har sett en positiv utvikling blant privatbil-sjåfører den siste tiden, men at det også her er forbedringspotensial.

– Det jeg ønsker meg er at det blir byttet til riktige dekk i tide til når vintersesongen slår inn. Det er mange som vil bruke ut det siste av dekkene før de bytter. Det er ikke ålreit i forhold til veigrep og trafikksikkerhet, poengterer han.

Sjåføren av det svenske vogntoget ble pålagt å kjøre til nærmeste sted han kunne få lagt om dekkene. I tillegg var det også problemer med totallengden på kjøretøyet.

– Det er viktig å få stoppet det. Det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner når man kjører slik, sier Båtvik.