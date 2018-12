HØRING: Statsminister Erna Solberg (H) og leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) under den åpne høringen om objektsikring i august. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kontrollkomiteens leder mener statsministeren bør beklage

Statsminister Erna Solberg (H) bør beklage at regjeringen ikke har gjort jobben med å terrorsikre viktige bygg og infrastruktur, mener kontrollkomiteens leder.

– Jeg syns hun burde beklage, for det har hun ikke gjort, sier Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Han har likevel ikke altfor høye forventninger når Stortinget onsdag behandler Riksrevisjonens siste rapport, som viser svikt i arbeidet med objektsikring.

– Jeg håper at statsministeren er ydmyk om det mest alvorlige, at jobben ikke er gjort og at det fortsatt er lenge til at jobben er gjort med å sikre samfunnssikkerheten. Og så håper jeg hun er ydmyk for at de har gitt Stortinget feil og mangelfull informasjon, sier lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen til NTB.

Men Andersen mener statsministeren har hatt mange anledninger tidligere til å vise at hun er ydmyk og er derfor usikker på hva han kan forvente nå.

– Vi hadde en sak til behandling i fjor. Da opplevde vi at regjeringen sminket virkeligheten, påpeker han.

Den rødgrønne opposisjonen har gjort det klart at de ikke har tillit til regjeringen, men Kristelig Folkeparti, som skal forhandle om å komme inn i regjeringen, ville ikke være med å sikre flertall for mistillitsforslaget. Partiet støtter i stedet et såkalt daddelvedtak, det vil si sterk kritikk av regjeringen.

