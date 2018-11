ANTATT DRAPSVÅPEN: Politiet mener Janne Jemtland ble skutt i hodet med denne Makarov-pistolen. Foto: Politiet

Tidligere legionærkollega om antatt drapsvåpen: – Ikke et våpen du vil ha i huset

HAMAR (VG) Svein Jemtland mener det var kona som eide Makarov-pistolen hun ble skutt med. Flere vitner hevder derimot at pistolen tilhørte den drapssiktede ektemannen selv.

– Jeg sa til Svein: Det er ikke et våpen du vil ha i huset. Om politiet ransaker huset ditt og finnet et slikt våpen, så har du problemer. Da fikk jeg beskjed om at våpenet var borte, forteller en tidligere legionær i Hedmarken tingrett mandag.

Samtalen skal ifølge mannen i 40-årene ha funnet sted 7. januar i år, seks dager før Svein Jemtland ble pågrepet og siktet for drap .

Mannen i 40-årene ble kjent med Jemtland mens de begge tjenestegjorde for den franske hæren Fremmedlegionen. Han forteller at han ble vist dette våpenet, som politiet mener Jemtland skjøt sin kone med natt til 29. desember i fjor, for et par år siden.

– Han tok det fram og presenterte det som sitt våpen, hevder mannen.

Selv har Jemtland hele tiden hevdet at Makarov-pistolen tilhørte hans avdøde kone og at hun oppbevarte den i nattbordskuffen, men flere vitner har mandag bestridt forklaringen hans. Deriblant Janne Jemtlands bror, Terje Opheim, som hevder at den ble oppbevart på svogerens kontor og at ektemannen hadde virket stolt over å vise det frem .

«Et leiemord-våpen»

En annen venn i 50-årene forklarte at han også for noen år siden ble fremvist et håndvåpen hjemme hos ekteparet i Brumunddal, som han mener er den aktuelle Makarov-pistolen.

– Han ville vise meg det, og lurte på om jeg kunne se om det var noe spesielt med våpenet. Jeg så at det var et glattboret løp. Da sa Svein: «Det er det man kaller et leiemord-våpen». Det setter ikke spor på kulene, sier kameraten.

Svein Jemtland vervet seg for den franske hæren Fremmedlegionen etter at han ikke fikk innpass i det norske militæret. Bakgrunnen for det, var en fem måneders voldsdom han ble idømt i 1991, hvor han sammen med andre skal ha utøvt vold mot en vietnamesisk flyktning.

Jemtland har i sin forklaring ikke ønsket å svare på spørsmål knyttet til hans tid i legionen, og ble til tider irritert da aktor forsøkte på dette.

Svein Jemtland :– Jeg bare måtte skjule det som hadde skjedd

Hans tidligere kollega i Fremmedlegionen forteller derimot at alle legionærer får grunnopplæring i bruk av våpen, både av håndvåpen og av det franske automatgeværet FAMAS, som er standard i det franske forsvaret.

– Svein har vært trent i bruken av dette. Man får også trening i håndtering av skadde og døde, alle må ta grunnleggende førstehjelpskurs rettet mot personer med store skader, krigsskader, forteller han.

Da mannen i 40-årene besøkte Jemtland 7. januar i år, forteller han at han var forundret over hvordan Jemtland fremstod.

– Det hadde det gått så lang tid at jeg begynte å bekymre meg seriøst for at dette ikke bare var en forsvinning. Opplevde han som meget tilbakeholden, han snakket ikke mye.

– Tjenesten har preget ham

Elisabeth Nord ble kjent med ekteparet Jemtland i forbindelse med at hun arbeid med en dokumentarfilm og bok om Fremmedlegionen. Hun møtte dem for første gang i Frankrike i 2006, året etter møtte hun også den drapstiltalte 47-åringen i 2007 mens han var stasjonert i Djibouti i Afrika.

Hun mener at man «ofrer alt» når man verver seg til hæren i Frankrike, til gjengjeld får man fransk statsborgerskap. Nord forstår hvorfor Jemtlands bakgrunn i legionen er viet oppmerksomhet under rettssaken mot ham.

Les også : Lydloggen fra Jemtlands savnettelefon til politiet

– Han er en tidligere soldat og yrkesmilitær. Det er klart at det er relevant, spesielt om man ser på alt han har foretatt seg den natten og dagene etterpå, mener hun.

Hun forteller at Jemtland hadde stilling som korporalsjef, og at han ga uttrykk for at han var fornøyd med denne graden. Han hadde også flere kurs, ifølge Nord, deriblant kurs som skarpskytter.

– Jeg tror absolutt han har gjort ting i tjenesten som har preget ham. Han har vært åpen om at han har posttraumatisk stress-syndrom, sier hun.

Ifølge en nær venn og nabo av ekteparet skal den drapstiltalte 47-åringen ha sagt til henne at han brukte våpen mens han tjenestegjorde i Fremmedlegionen.

– Han sa: «Det var verst første gangen, men så blir det som et hvilket som helst yrke». Jeg forstod det som at det handlet om å ta livet av et annet menneske.