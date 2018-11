Ukjente opptak: Her jakter de drapsvåpenet på havbunnen

INNENRIKS 2018-11-11T08:00:33Z

Hittil ukjente bilder viser hvordan dykkere, på oppdrag fra Per og Veronica Orderud, søker etter drapsvåpenet ved Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.

Publisert: 11.11.18 09:00

Våpnene som ble brukt for å drepe på Orderud gård i 1999, er aldri blitt funnet.

Likevel har politiet hatt en klar formening om hvilke våpen som ble brukt til å drepe Kristian og Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust, nemlig en kaliber 22 pistol av det amerikanske merket Ruger og en Colt-revolver kaliber 38.

ALT OM TRIPPELDRAPET : Sporene, aktørene og åstedet

Ruger-pistolen har ifølge Orderud-dommen opphav i Molde. Det var her Kristin Kirkemo dro dagen før lille julaften 1998, og det var her hun ifølge dommen kjøpte to kaliber 22 pistoler på bestilling fra ekteparet Per og Veronica Orderud.

Våpnene med ammunisjon skal Kristin Kirkemo ifølge dommen ha avlevert til sin halvsøster Veronica og hennes ektemann Per under det mye omtalte juleselskapet for 20 år siden.

Et av våpnene ble etter trippeldrapet funnet gjemt i veggen hos Lars Grønnerød, men den var ikke drapsvåpenet, slo politiet fast.

Det andre, som politiet mener var et av drapsvåpnene, har aldri blitt funnet.

Utførte flere dykk

Både før og etter at den knusende dommen mot de fire involverte i Orderud-drapene falt, har det blitt gjort flere forsøk på å spore opp opphavet til de dødelige skuddene.

Privatetterforsker Tore Sandberg er blant dem som har engasjert seg i letingen. Utgangspunktet for letingen han var involvert i, var ifølge Sandberg opplysninger om at våpenet som ble brukt under drapene på Orderud gård, skulle ha blitt fraktet tilbake til området i eller rundt Molde etter drapene.

I midten av november 2008 ble de første søkene etter tips om at et våpen knyttet til Orderud-drapene skal være kastet fra Storseisundbrua mellom Averøya og Eide på Nordmøre.

Seks dykkere var med i søket, som var resultatløst. En drøy måned senere dykkes det på ny. De fire dykkerne som er i vannet gjør da funn av over 120 patroner på havbunnen.

Daværende politimester på Nordmøre, Arnstein Nilssen, avkreftet da at ammunisjonen kunne knyttes til trippeldrapene i kårboligen ti år tidligere.

I 2009 ble det derimot funnet et våpen på bunnen av sjøen under broen, men politiet avkreftet den gang at våpenet kunne knyttes til Orderud-saken. Pistolen var ikke av samme type som det politiet mener ble brukt under drapene.

– Har kostet hundre tusener

Søkene skal ha kostet det fraskilte ekteparet Per og Veronica et sekssifret beløp, ifølge Sandberg.

– Om vi hadde funnet pistolen, og om dette skulle ha vist seg å være drapsvåpenet fra kårboligen, så har de satset flere hundre tusen kroner på å finne et våpen som i så fall kunne bli et fellende bevis for Veronica. Jeg ser ikke det logiske i det, sier han.