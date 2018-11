ØVELSE: Anniken Huitfeldt (Ap), fotografert under NATO-øvelsen Trident Juncture 30.oktober. Soldatene tilhører Brigadens panserbataljon. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Ap frykter NATO-kjeft: Vil blåse opp forsvarsbudsjettet

Regjeringen erkjenner at Forsvarets andel av BNP faller fra 1,62 prosent i 2017, og til 1,6 prosent i statsbudsjettet for 2019. Det reagerer Ap sterkt på. De vil legge inn mer penger i sitt budsjettopplegg for å hindre nedgangen.

– Regjeringen styrer mot en nedgang i Forsvarets andel av BNP. Det er helt åpenbart i strid med alt vi har vært med og vedtatt i NATO , og vil helt klart føre til negative reaksjoner i NATO, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til VG.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skrev i forsvarsbudsjettet for 2019, som ble lagt fram i oktober, at Norge i 2018 vil bruke omlag 1,6 prosent av BNP på forsvar.

Men han la til at Norge har som ambisjon å bevege seg mot NATOs felles to-prosentmål.

Regjeringen: 1,6 prosent

På spørsmål fra Ap om andelen i 2019, svarte Bakke-Jensen i et brev til Stortinget at andelen vil forbli på samme nivå som nå, om lag 1,6 prosent. Men om BNP vokser med 20 milliarder kroner kan andelen falle ytterligere til 1,59 prosent.

I NATOs offisielle statistikk fra mars i år landet Norge på 1,62 prosent av BNP i 2017.

Dermed styrer regjeringen mot en lavere andel i en periode hvor de fleste NATO-landene øker sine forsvarsbudsjetter i tråd med NATO-målet, ifølge Huitfeldt.

Fikk brev fra Trump

Hun viser til at USAs president Donald Trump sendte et eget brev til statsminister Erna Solberg (H) i sommer, med en utvetydig anmodning om å øke forsvarsbudsjettet.

– Vi har fått brev fra amerikanerne, og i budsjettet kommer svaret fra regjeringen. Og svaret er at andelen går ned, mens alle de andre landene som grenser mot Russland har nådd to-prosentmålet, sier Anniken Huitfeldt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) varsler imidlertid at regjeringen på lang sikt skal nærme seg to prosent-målet.

– Regjeringen har satt som et premiss for den neste langtidsplanen for perioden 2021–2024 at vi tar sikte på å bevege oss ytterligere i retning av 2-prosentmålet. Regjeringen har økt forsvarsbudsjettene hvert år etter 2013, og vil fortsette å gjøre dette i tråd med opptrappingen i langtidsplanen. Investeringsandelen er høy og ligger på cirka 27 prosent. Vi er med andre ord godt over målet på 20 prosent, skriver statsråden i en epost til VG.

Han minner om at Norge er det landet som nest etter USA bruker mest på forsvar pr. innbygger, og at andelen så sent som i 2015 var på 1,46 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

– Ambisjonen om å bevege oss ytterligere mot målet innen 2024 ligger fast, så vil de årlige bevegelsene i BNP gjøre dette til et utfordrende mål, legger Bakke-Jensen til.

Hindre nedgang

I neste uke legger Ap fram sitt alternative budsjettopplegg. Der legger det største opposisjonspartiet inn en økning i forsvarsbudsjettet på 368 millioner kroner, ifølge Anniken Huitfeldt.

– Vårt budsjettopplegg skal i det minste hindre en nedgang fra 2018 til 2019, sier hun.

Ap foreslår å styrke Heimevernet (HV) med 88 millioner kroner. I tillegg legger de mer penger inn i Hærens behov for helikoptre, og vil starte et forprosjekt på anskaffelse av nye stridsvogner.

Ap vil også styrke finansieringen av nye bygg ved garnisonen i Porsanger i Finnmark, hvor Ap og regjeringen er enige om å legge en ny bataljon med 400 soldater.

KrF: Ingen penger til forsvar

Sjansen for at Ap får støtte for sine budsjettendringer, er imidlertid liten. KrF, som nå skal forhandle med regjeringspartiene om støtte til statsbudsjettet for 2019, har ikke lagt inn en eneste krone ekstra til forsvar i sitt budsjettforslag .