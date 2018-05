STOR FARE: Flere steder i landet er det nå lagt ned totalforbud mot bål og grilling i utmark. Foto: Krister Sørbø/NTB scanpix

Brannvesenet viser grillfolket ingen nåde: Ikke tenn opp så mye som en fyrstikk i skogen

Publisert: 26.05.18 17:22 Oppdatert: 26.05.18 17:49

INNENRIKS 2018-05-26T15:22:15Z

Lite nedbør og høye temperaturer har ført til meget stor skogbrannfare over store deler av landet. I Oslo vurderer brannvesenet å anmelde personer som fyrer opp engangsgriller i skogen.

– Vi har hatt brannbiler på bål- og grillinspeksjon ved friluftsområder i marka. Vi er ikke imponert. Vi opplever liten forståelse når vi sier ifra om totalforbudet, skriver Oslo 110-sentral på sin Twitter-konto lørdag ettermiddag.

Varmerekordene over hele Sør-Norge knuses. Årsaken til at vi har fått en så varm mai er rett og slett mye sol, og mye høytrykk har gitt godvær hele måneden, forklarer statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt .

Solen og varmen gjør deg lykkeligere og friskere. Ekspertene forteller hvorfor varmen er bra for deg , både fysisk og psykisk.

Men det er ikke kun positive sider med det fine været. Meteorologisk institutt har nå utstedt varsel om stor og meget stor fare for skogbrann i majoriteten av norske fylker.

I Oslo er frykten for skogbrann nå så stor at brannvesenet patruljerer friluftsområder på jakt etter folk som griller.

Brannvesenet presiserer at de videre utover kvelden vil ha brannbiler plassert ute i de utsatte områdene, og at de ikke kommer til å vise nåde for grillfolket.

– Griller og bål vil bli slokket, og vurdert anmeldt til politiet.

Kan starte en katastrofe

I brannvakttårnet Linnerudkleppen, som drives av Skogselskapet i Østfold, har de overvåket skogsområdene i over 100 år. Skogbrannvakt Per Evensen forteller at det gjennom hans fartstid på 12 somre har vært mellom 12 og 15 branner i året.

– En engangsgrill kan være nok til å starte katastrofe. Én liten gnist så kan det være full fyr, forteller Evensen til VG.

Skogbrannvakten mener engangsgriller er «en uting», og forteller at mange branner i deres distrikt er forårsaket av nettopp disse.

Faktaboks – grilling 1. Du må selv vurdere om grillingen åpenbart IKKE kan starte brann. Ta hensyn til vind og avstand til vegetasjon. 2. Om du etter en slik vurdering kommer til at grilling er trygt, plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket. 3. Uansett er det alltid lurt å være forberedt på at ting kan gå galt, har du ei vannbøtte ved siden av grillen kan du raskt håndtere situasjonen. 4. Brannvesenet gir ingen tillatelser, det er den som tenner som bærer ansvaret. Kilde: Vestfold interkommunale brannvesen

Han forteller at skogen nå er knusktørr og oppfordrer folk til å ta med niste fremfor å lage mat på bål eller engangsgrill i naturen.

– Jeg kunne like godt gått på tøfler til vakt i dag. Det er tørt til og med i myra.

– Kan ikke være for forsiktige nå

Politiet flere steder har fredag og lørdag fått meldinger om folk som gjør opp ild eller bruker engangsgriller i utmark, på tross av at det nå er nedlagt forbud mot dette grunnet den store brannfaren.

– Det er all grunn til å minne folk på dette. Det er ekstremt tørt nå og brannvesenet har lagt ned forbud om dette. Det å tenne en engangsgrill i utmarken nå er korttenkt. Det kan få store konsekvenser, sier operasjonsleder i Agder-politidistrikt Knut Odde, og legger til:

– Det er godt med grillmat, men det er også godt med en påminnelse om å bruke sunn fornuft. Vi kan ikke være for forsiktige nå.

Kan bli erstatningsansvarlige

Fredag kveld måtte Oslo brann- og redningsetat rykket ut etter melding om grilling ved Steinbruvann.

– Vi treffer på en storfamilie som visstnok har blitt påtruffet der nylig. De har tydeligvis litt trangt for å forstå at det er totalforbud. Og det gjelder alle, forteller Morten Bratli, fungerende vaktkommandør ved 110-sentralen.

Han sier brannvesenet nå «går på nåler» på grunn av den ekstremt store faren for brann, og forteller at skadepotensialet er enormt.

– Jeg håper de tar det med i kalkuleringen av grillingen. Man kan bli erstatningsansvarlig og det kan bli ekstremt dyrt. Selv om de er en storfamilie, så tror jeg ikke de har råd til det, poengterer han.

– Sett deg godt inn i reglene

Einar Flogeland, vakthavende brannsjef, i Vestfold interkommunale brannvesen forteller at det er innført et forbud mot ild i skog og utmark for hele landet. Forbudet gjelder fra 15. april til 15. september.

– Det blir viktigere og viktigere å være aktsom med bruk av ild når det begynner å bli så tørt som det er nå. Det stiller høyere krav til innbyggerne. Det første du bør gjøre er å sjekke kommunen der du bor om det er lokale forskrifter. Flere og flere kommuner har dette. Sett deg godt inn i reglene for kommunen du bor i, sier Flogeland.

Han forteller at brannvesenet har spesielt fokus på aktsomhet.

– Tenkt deg om både en, to og tre ganger på hva du gjør og hvor du er.

– Fortsetter ut i neste uke

Meteorologisk institutt opplyser at det må komme nedbør av betydning for at skogbrannfaren skal nedgraderes fra rødt nivå.

– Det er ikke nedbør i siktet, og den meget høye skogbrannfaren ser ut til å fortsette ut i neste uke, forteller vakthavende meteorolog Martin Granerød.