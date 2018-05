I KRISE: Et av ambulanseflyene er avbildet under landing på Gardermoen ved en tidligere anledning. Foto: Jan Ovind

Styrelederen i Helse Nord RHF er inhabil i luftambulansekrisen – får kritikk

Publisert: 07.05.18 20:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-07T18:01:30Z

Styrelederen i Helse Nord RHF, Marianne Telle, har meldt seg inhabil i luftambulansekrisen på grunn av bindingene hun har til selskapet som tar over driften fra neste år.

Norske ambulansefly har blitt satt på bakken den siste tiden. Bakgrunnen er en konflikt rundt teknikere og piloter i selskapet Lufttransport, som drifter luftambulansetjenesten, og det svenske selskapet Babcock SAA, som tar over fra neste sommer.

Styrelederen for Helse Nord RHF, Marianne Telle, har meldt seg inhabil i saken som følge av konflikten mellom de to selskapene.

Bakgrunnen er bindingene selskapet hun er administrerende direktør for, Bedriftkompetanse AS, har til Babcock.

– Da det kom bekymringsmelding til styret om situasjonen som har oppstått i luftambulansetjenesten, gjorde jeg oppmerksom på at jeg ikke kan behandle saker om dette på grunn av oppdraget for Babcock. Alt som har med luftambulansetjenesten å gjøre, blir behandlet av Inger Lise Strøm, nestlederen i Helse Nord RHF, sier Telle til VG.

Vurderingen om at Telle er inhabil i luftambulanseflysaken ble tatt i april i år fordi det var da situasjonen mellom Babcock og pilotene gikk i stå.

Bedriftskompetanse AS er rekrutteringspartneren til Babcock, og de to selskapene inngikk en intensjonsavtale i 2017.

Styret i Helse Nord HF tok våren 2017 anskaffelsen av ambulanseflytjenester til orientering, i tillegg til at de ga fullmakt til at kontrakten kunne sluttføres.

– Jeg og resten av styret i Helse Nord RHF hadde ikke på noe tidspunkt innsyn i anbudsprosessen, det eneste vi behandlet var å gi administrerende direktør i Helse Nord de nødvendige fullmakter, sier hun.

Nestleder i styret, Inger Lise Strøm, bekrefter til VG at hun nå behandler sakene som omhandler luftambulansetjenesten.

– Det har ikke vært aktuelt å behandle denne saken i styret tidligere. Så fort det ble aktuelt, tok vi en slik vurdering, sier Strøm.

Beskyldt for dobbeltrolle

14 måneder før Babcock tar over luftambulansetjenesten, har det oppstått pilotmangel hos dagens operatør, Lufttransport AS. En rekke piloter har sagt opp, samtidig som flere av de gjenværende pilotene har meldt seg syke eller ute av stand til å fly.

I et debattinnlegg i avisen Nordlys anklaget fem luftambulanseleger og ledere i Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge Telle for å ha en dobbeltrolle i denne saken.

– Jeg sitter ikke ved begge sider av bordet i denne saken. Saken er ikke behandlet av styret i Helse Nord, det er bare en fullmakt som er behandlet der. Jeg har ikke hatt innsyn i anbudet, og min habilitet ble grundig vurdert i 2017. Påstander om dobbeltrolle ble grundig tilbakevist, sier Telle.

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge er en av de fem som signerte debattinnlegget.

Han reagerer sterkt på at Telle nå sier hun er inhabil i saken, og sier at det er på tide at det kommer frem.

I tillegg til Gilbert, har Frode Sørensen, Knut Fredriksen, Ole Magnus Filseth og Torvind Næsheim signert debattinnlegget.

Gilbert stiller spørsmål ved om Telle kan lede Helse Nord når hun er inhabil i en så viktig sak.

– Hun kan umulig sitte som styreleder i Helse Nord når hun er inhabil her. Jeg lurer på hva helseminister Bent Høie tenker om dette, sier han.

Gilbert sier videre til VG at han ikke har sett noen formelle vedtak som følger departementets standard for vurdering av habilitet.

– Jeg mener at hun ikke kan være styreleder for et regionalt helseforetak som bruker milliarder på luftambulanser, samtidig som hun er inhabil i alle sakene som omhandler nettopp luftambulansetjenesten. Hun må velge om hun vil være styreleder i Helse Nord, eller tjene store penger på å rekruttering for Babcock via Bedriftskompetanse, sier han.

Avviser problematikk

– Er det problematisk at du som styreleder er inhabil i denne saken?

– Nei, det er det ikke. Jeg har meldt meg inhabil som følge av konflikten som har oppstått.

På spørsmål om hvorfor hun ikke tidligere har sagt at hun er inhabil i saken, svarer hun at det er fordi styret ikke har hatt saker til behandling om dette.

– Det har vært kjent siden høsten 2017 at Bedriftskompetanse leverer rekrutteringstjenester til Babcock. Men nå har det oppstått en situasjon der det er naturlig at jeg melder meg inhabil som følge av Bedriftskompetanses oppdrag for Babcock, sier Telle.

Vil granske habiliteten

Til avisen Nordlys sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson at han nå vil be om at Telles habilitet granskes, og at anbudsprosessen gjennomgås.

– Vi vil vite om det i det i det hele tatt var lov å inngå denne avtalen med Babcock, sier Wilkinson til avisen.

Til avisen sier Telle at hun ikke har noe å skjule, og at hennes habilitet gjerne må gjennomgås på nytt.