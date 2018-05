VARMEST OG KALDEST: I Båtsfjord i Finnmark (til høyre) kunne Rainer Hanssen se snø onsdag ettermiddag. I Etne i Hordaland ble det satt ny varmerekord onsdag, her bader søstrene Maria (17) og Synne Økland (15) på Beinstøvik på Osnes. Foto: Rainer Hanssen og Svein Egil Økland

Værrekorder i mai: Mellom disse to stedene skiller 28,8 grader

Publisert: 30.05.18 21:51 Oppdatert: 30.05.18 22:15

INNENRIKS 2018-05-30T19:51:20Z

Det skiller hele 28,8 grader mellom Norges kaldeste og varmeste sted målt onsdag ettermiddag. Varmest er det i Etne i Hordaland som har satt ny temperaturrekord for maimåneden.

Onsdag ettermiddag viste gradestokken i Etne 32,4 grader. Aldri før har det blitt målt høyere maitemperatur i Norge .

– Nå er det varmt her. Det er helt fantastisk at vi topper varmestatistikken gang på gang, det setter vi stor pris på i en landsdel som ofte preges av regn, sier Etne-ordfører Siri Klokkerstuen til VG.

Med 32,4 grader slo Etne i går den gamle mairekorden på 31,8 grader. Den ble satt 27. mai i fjor, i Nedre Eggedal i Buskerud.

Også mandag var Etne varmest i landet, med 31,4 grader, og ifølge Klokkerstuen har etneværingene visst å sette pris på tropevarmen.

– Folk bader i sjøen, i fjellvannene og de hopper fra kaien i sentrum. Folk er fornøyde over å få oppleve sommeren allerede nå, sier hun.

Bydd på utfordringer

Jon Nielsen (38) tok med seg datteren Minna Molnes Nielsen (10) og hennes venninne Fride Stenberg (10) til den populære badeplassen Hundsvikjo i Etne i går kveld. Der yret det av liv.

– Jeg har bodd i Etne siden 2009, men kan ikke huske en slik periode med så høye temperaturer. Det er helt fantastisk, og for en som opprinnelig er fra Bergen blir man helt rørt av slik vær. Og det skal ingen ende ta, ser det ut til, sier han til VG.

Nielsen, som til daglig er inspektør på skolen i Etne, sier at finværet har bydd på utfordringer i undervisningen.

– Klasserommene har vært veldig varme noen dager, og flere lærere har flyttet undervisningen utendørs. Vi har også hatt andre aktiviteter ute i friluft. For elevene som har eksamen nå, er det ikke så kjekt, sier Nielsen.

Vinterklær på sommeren

Kaldest var det i tettstedet Båtsfjord i Finnmark i dag. Her viste gradestokken bare 3,6 grader – altså 28,3 grader kaldere enn det var målt i Etne onsdag ettermiddag.

Men Rainer Hanssen (45), som driver Båtsfjord hotell, rister ikke på hodet av den grunn.

– Nei, dette er ikke noe uvant for oss. Det har vært en liten periode med noe rufsete vær, men med unntak av det, så er jeg veldig fornøyd med det som har blitt servert oss denne måneden. Det er jo bare å ta på seg sommerlongsen hvis man fryser, sier Hanssen til VG.

I fjor hadde tettstedet opp mot en meter med snø på denne tiden, forteller han.

– Været i år er med andre ord særdeles bra sammenlignet med fjoråret.

Han forteller at danskene som jobber med å rense havet i Båtsfjord, tar temperaturforskjellene mye tyngre enn det han gjør.

– Du merker at de er ekstra oppstemte for tiden, når det er dags for å vende nesen hjemover. Jeg skjønner jo at det kan bli litt kaldt for dem som ikke er vant til været her oppe. Man ser fort hvem det gjelder. De går jo som regel i vinterklær om sommeren, sier han og ler.

Selv om han er vant til det sørlendingene kanskje vil beskrive som dårlig vær, innrømmer han at også han liker sol og blå himmel best.

Viser gradestokken mellom 15–20 grader i juli, er han fornøyd, forteller nordlendingen.

– Og blir det for kaldt, så kan man alltid hoppe på et fly og reise sørover.

Nok en mai-rekord

Nest varmest i Norge onsdag var Vossevangen i Hordaland med 31,8 grader, tett fulgt av Bergen med 31,2 grader. Også det er mairekord for Vestlandets hovedstad.

– Det er unormalt at flere steder setter nye mairekorder dag etter dag. Det er ikke vanlig, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt til VG.

Men kontrastene er store, og i lavlandet i Finnmark ble det flere steder i går registrert temperaturer helt ned mot null. I tillegg til Straumsnesaksla i Båtsfjord, hadde Makkaur fyr som ligger i samme kommune, 3,8 grader og Vardø radio 3,8 grader.

– I fjellet i Nord-Troms har det vært minusgrader flere steder, sier han.

Ifølge Granan vil det holde seg godt og varmt i hele Sør-Norge til over helgen, selv om det kan komme noen ettermiddagsbyger enkelte steder.

– Det er veldig lovende prognoser for helgen. Også starten av neste uke ser lovende ut, sier han.

– Oslo vil få temperaturer godt oppe på 20-tallet. I Bergen går temperaturene litt ned, men også der vil det bli temperaturer godt oppe på 20-tallet. I Trondheim blir det litt mer variabelt.

Granan sier at det nå går et temperaturskille i Trøndelag.

– Jo lenger nord vi går, jo mer ustabilt blir været, med innsig av regn. Tromsø vil få høyest temperatur torsdag, med rundt 15 grader, men i helgen får Tromsø under ti grader.