DRAPSTILTALT: Påtalemyndigheten mener Eirik Vad (37) sammen med medtiltalte Marius Groth (35) tok livet av Paul Simmons. Foto: VG-TIPSER

Hevder kameraten var hjernen bak Simmons-bedrageriet: – Det har vært mye lureri mellom oss

Publisert: 22.05.18 15:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-22T13:31:12Z

OSLO TINGRETT (VG) Eirik Vad hevder han ble med på medtiltalte Marius Groths «kriminelle forretningsplan» uten å vite at det var avdøde Paul Simmons de skulle bedra.

– Marius presenterte en idé om en kriminell forretningsplan. Det var forutsetningen for at jeg kom til Norge. Jeg kom ikke med forutsetningen om at vi skulle lure Paul, forklarer Eirik Vad (37) i Oslo tingrett.

Sammen med Marius Groth (35) står han tiltalt for drap på den unge musikeren Paul Simmons. Påtalemyndigheten mener 25-åringen døde som følge av et uhell etter at Vad og Groth dopet ham ned som del av et bedrageriforsøket.

I retten forklarer tiltalte Vad han hadde bodd utenfor Madrid i omtrent ett år da Marius Groth ba om ham å komme til Norge.

– Det var ingen detaljer utover at han trengte hjelp til noe. Det var snakk om å tjene penger, forklarer han.

Presenterte forretningsplan

Paul Simmons møtte Marius Groth mens han sonet en kortere voldsdom i fengsel. Etter endt soning fikk Groth, ifølge Vad, overbevist Simmons om at de tre sammen skulle drive et firma. De skullle blant annet drive med videresalg av skrapgull, og Simmons’ allerede eksisterende aksjeselskap skulle brukes som utgangspunkt.

En tid før Simmons ble funnet livløs, flyttet de tre sammen, forklarer Vad i retten.

– Vi levde sammen som tre gutter som holdt på med en legitim forretningsplan. Men det visste ikke Paul, sier han.

– Allerede overtalt

Vad hevder at Marius Groth etter hvert fortalte ham at målet var å lure Simmons for penger.

– Jeg hadde kjennskap til at planen var å bedra Simmons, og avtalen var at vi skulle dele ting likt. Men det var egentlig ikke behov for at jeg gjorde så mye, sier Vad.

37-åringen erkjenner at det er han som har utarbeidet flere dokumenter som har blitt lagt frem i saken, blant annet en fullmakt signert av Paul Simmons og en generalforsamlingsprotokoll.

– Bortsett fra de dokumentene du har utarbeidet, så har du ikke medvirket aktivt? Oppmuntret du Marius til bedrageriet? spør aktor Cecilie Schløsser-Møller.

– Det var ikke nødvendig. Det var heller aldri noen grunn til å oppmuntre eller overtale Paul. Han var allerede overtalt, svarer Vad.

– Tok feil av kokain og heroin

Paul Simmons døde etter å ha blitt neddopet på et hotellrom på Comfort Hotel Børsparken i Oslo 7. februar 2015. Eirik Vad var sammen med ham på rommet, og var den som kjøpte heroinet som ifølge obduksjonsrapporten var den viktigste årsaken til dødsfallet.

Vad hevder han kjøpte stoffet i den tro at det var kokain.

Ifølge tiltalen skal Vad og Groth ha forledet Simmons til å overføre 766.000 kroner til Groths konto. I tillegg skal de i samråd med hverandre ha søkt om og fått innvilget kredittlån på til sammen 70 000 ved å utgi seg for å være Simmons, samt forsøkt å få innvilget ytterligere 2.000.000 kroner i kreditt.

Møttes på Finn.no

Vad sier i retten at han og Groth først kom i kontakt i 2013 gjennom en salgsannonse på Finn.no. Etter å ha møttes bestemte de to seg for at de skulle gjennomføre et bedrageri sammen.

– Vi hadde et selskap der vi benyttet kreditt for å leie kamerautstyr som vi senere solgte, sier Vad.

37-åringen hevder at han ikke hadde noen som helst kontakt med Groth i tiden mellom dette bedrageriet og Paul Simmons-bedrageriet.

– Vi har kjent hverandre i en kriminell kapasitet. Det har vært mye lureri og uærlighet mellom oss. Og mye uoppgjort økonomisk. Vi har sagt at vi skal dele ting likt, men det har ikke skjedd, sier Vad.

Personlighetsforstyrrelser

Begge de to tiltalte har flere dommer på rullebladet for blant annet tyveri, vold og bedrageri. De rettspsykiatrisk sakkyndige har diagnostisert Groth med dyssosial personlighetsforstyrrelse med trekk av narsissisme. Erik Vad har fått diagnosene narsissistisk personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Marius Groth og Eirik Vad nekter begge straffskyld for drap og drapsforsøk, men har erkjent bedrageri. Groth erkjenner også å ha utsatt Paul Simmons for vold da han kjølte ham ned etter overdosen.

I et åpent brev til VG har Marius Groth tidligere lagt hele skylden over på Eirik Vad.

Denne artikkelen handler om Simmons-saken

Krim

Drap

Bedrageri