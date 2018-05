Hundrevis i demonstrasjon mot Israel i Oslo

Flere hundre demonstranter møtte opp ved Stortinget for å protestere mot Israel tirsdag ettermiddag.

Tirsdag ettermiddag arrangerte Palestinakomiteen en stor Nakba-markering utenfor Stortinget i Oslo , før de marsjerte opp til den israelske ambassaden.

Anledningen var Nakba-dagen, en minnedag om at det nå er 70 år siden Israel ble opprettet.

– Palestinerne er ikke terrorister

– I går feiret Israel 70-årsdag med å drepe 61 mennesker og skade over 2000 i Gaza , roper leder for fellesutvalget i Palestina, Tora Systad Tyssen, til forsamlingen.

– Dette er ikke terrorister. Det er medmennesker som sitter innesperret på Gaza, sier hun videre.

En av de fremmøtte er Sigrid Elise Tviberg (22). I morgen leverer hun bacheloroppgave i fred og konfliktstudier. I dag går hun i tog for palestinernes rettigheter.

– Det er ganske interessant, oppgaven jeg skriver akkurat nå handler faktisk om demonstrasjoner, sier hun.

– Hvorfor bestemte du deg for å være med på markeringen?

– Fordi jeg har vært i Palestina, jeg har en familie der, og jeg mener at menneskerettigheter og retten til frihet gjelder alle.

Glad for et rolig og saklig arrangement

– Jeg er stolt over å stå her og kunne snakke til så mange Palestina-venner, sier Petter Eide til forsamlingen utenfor den israelske ambassaden.

Han er Stortingsrepresentant for SV, og leder av Palestinas venner på Stortinget.

– Vi vet at ambassaden filmer dette arrangementet. Derfor er jeg veldig glad for at dette arrangementet er rolig og saklig og at vi bruker kunnskap og gode argumenter når vi framfører vår solidaritet med det palestinske folk, sier han.

– Norske myndigheter må si klart fra om at det er helt uaktuelt å drive forretninger med selskaper som er involvert i israelsk okkupasjon.

Talin Nakleh fra den palestinsk-norske foreningen fortalte en personlig historie om hvordan familien hennes ble rammet av Nakba.

– Den 13. mai 1948 ble forfedrene mine sendt på flukt. De trodde de skulle være borte fra hjemmene sine i noen uker, men fikk aldri barndomshjemmet sitt igjen, sier hun.

Demonstrerte mot mandagens hendelser

Dagens markering var også en demonstrasjon mot USAs flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem .

Mandag protesterte titusener av palestinere på grensen mellom Gaza og Israel. Dette ble besvart med skudd og tåregass fra den israelske hæren, og endte i et blodbad, med minst 58 døde og over 2500 skadede.

Det ble med dette den mest dødelige dagen i Gaza siden grensekrigen i 2014 .

Konfrontasjonen har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og flere land krever nå en uavhengig gransking av hendelsen .

