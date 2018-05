VANSKELIG: Dommen ble anket, men lagmannsretten er enig med tingretten i at det var riktig å sende familien tilbake til Afghanistan. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mousavi-familien tapte også i lagmannsretten

NTB

Publisert: 24.05.18 14:34

Den afghanske familien Mousavi får ikke komme tilbake til Norge. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom som falt onsdag.

Familien ble tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan i august 2016, fem år etter at de kom til Norge. Det meste av tiden bodde de i Fredrikstad .

Familien, far, mor og deres to sønner født i 1999 og 2009, stevnet staten ved Utlendingsnemnda, men tapte søksmålet i Oslo tingrett i desember 2016.

Dommen ble anket, men lagmannsretten er enig med tingretten i at det var riktig å sende familien tilbake til Afghanistan.

Familien kom til Norge og søkte asyl i november 2011, ett år etter at datteren Aghdas Mousavi kom til Norge. Hun har siden fått opphold i Norge som enslig mindreårig, og både tingretten og lagmannsretten mener hun hadde en rolle som såkalt «ankerbarn»., det vil si at hun bevisst ble sendt til Norge slik at de ankende parter kunne bedre sine muligheter til selv å få oppholdstillatelse.

Saken til familien Mousavi ble omtalt i New York Times i november 2016, og det vakte stor oppsikt da daværende statsråd Sylvi Listhaug skrev om saken på sine Facebook-sider med kommentaren «lik og del.»

Det hele endte i en innsamlingsaksjon frontet av skuespiller Kristoffer Joner som innbrakte Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) 4 millioner kroner.

Lagmannsretten slår enstemmig fast at Utlendingsnemdas vedtak om avslag på oppholdstillatelse ikke er bygget på feil faktum og derfor er gyldig. Retten slår også enstemmig fast at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil.