Simmons-tiltalt: Filmet den livløse kameraten for å vise at han ikke burde feste så hardt

OSLO TINGRETT (VG) Tiltalte Marius Groth sier han filmet livløse Paul Simmons, fra han selv kom til hotellet og frem til ambulansen kjørte fra stedet.

Fredag ettermiddag var det Groths tur til å fortelle sin versjon av hva som skjedde da Paul Simmons (25) døde etter å ha blitt funnet livløs på et hotellrom i Oslo sentrum 7. februar 2015.

Ifølge Groth dro kjørte han ned til Comfort Hotel Børsparken etter å ha fått en telefon fra medtiltalte Eirik Vad som var sammen med Simmons på rommet.

– Han var helt fortvilet og sa at det sto seks, syv ambulansefolk over Paul. Han sa at Paul hadde fått hjertestans og at det var veldig, veldig alvorlig, forklarer Groth.

35-åringen forteller at Simmons lå ute i gangen på hotellet med ambulansepersonell rundt seg og en maskin festet til brystet.

– Jeg så Eirik stakk hodet ut av rommet. Jeg kan ikke huske å ha sett ham så ... beruset, svimeslått, forvirret før, forklarer Groth.

Eirik Vad har tidligere forklart retten at han var svært ruset på dette tidspunktet etter å ha sniffet det som viste seg å være heroin.

– Hadde to mobiler

Groth forklarer at han hadde to mobiltelefoner med seg, og at han brukte den ene til å ta stillbilder og den andre til å filme situasjonen.

– Jeg sa «jeg skal vise dette til ham i morgen. Dette går ikke an. Man kan ikke holde på å feste så hardt».

Politiadvokat Christian Hatlo spør hvorfor han hadde to mobiltelefoner.

– Den telefonen jeg filmet med var kjøpt som firmatelefon på Highway Music Norway (Paul Simmons’ aksjeselskap red.anm.) torsdagen før denne helgen. Jeg husker ikke når jeg sluttet å bruke den, men jeg slettet alt innholdet.

Da moren til Paul Simmons vitnet i rettssaken i forrige uke fortalte hun at hun allerede på sykehuset begynte å mistenke at noe ikke var som det skulle.

Hun forklarte blant annet at hun hadde fått høre at Groth hadde påstått på sykehuset at han var Paul Simmons’ nærmeste pårørende.

– På sykehuset fikk jeg spørsmål om hvem moren var, men jeg hadde ikke nummeret hennes i farten. Jeg følt meg som en nær og god venn, og da ble jeg satt opp midlertidig som nærmeste pårørende, forklarer Groth på eget initiativ.

Nekter for drap – erkjenner bedrageri

Paul Simmons ble erklært død to dager etter at han ble hentet av ambulansen. Ifølge obduksjonsrapporten var inntak av heroin den viktigste årsaken til dødsfallet. En måned senere ble Marius Groth (35) og Eirik Vad (36) pågrepet.

De ble først etterforsket for bedrageri, men etter hvert satte politiet i gang romavlytting av dem, i håp om å finne ut hva som hadde skjedd med Paul Simmons. I fjor høst ble Vad og Groth tiltalt for blant annet drap , drapsforsøk, ransforsøk og bedragerier.

De to tiltalte nekter straffskyld for drap og drapsforsøk, men har erkjent bedrageri.

Torsdag fortalte Groth retten at han da han ble kjent med Paul Simmons fort ante en mulighet til å kunne tjene noen raske penger.

– Jeg luktet lunten på litt penger. Ingen kan stikke under stol at jeg er en bedrager og er ute etter lettjente penger og ... lette bytter, hvis jeg kan si det sånn, forklarte Groth.