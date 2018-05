UHOLDBART: Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er bekymret for beredskapen i luftambulansen, og mener fagfolk ikke blir hørt når det skal utarbeides tiltak. Her fotografert i Tromsø i 2012. Foto: Terje Mortensen/VG

Reagerer på nye tiltak i ambulansefly-krisen: – Hastverksløsninger og spill for galleriet

Publisert: 09.05.18 04:29

Både Luftambulansen HF og Helse Nord har utarbeidet nye tiltak for å opprettholde beredskapen i ambulanseflytjenesten, men fagfolkene er ikke imponert av det som er blir gjort.

– Vi er lojale til det Helse Nord vil iverksette, men det er hastverksløsninger og mye spill for galleriet, sier Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til VG.

– Man fikser ikke et åpent benbrudd med gasbind. Det må gjøres ordentlig, sier han.

Mandag kveld presenterte Luftambulansen HF flere tiltak for å styrke beredskapen , og Helse Nord oversendte samme dag en tiltaksplan på ti punkter til Helse- og omsorgsdepartementet .

Innleie av et Beech propellfly med besetning som skal være tilgjengelig på dagtid, to helikopter fra Forsvaret med medisinsk innredning og å leie inn en ambulansejet er blant tiltakene Luftambulansen har utarbeidet, og som aktiveres etter behov.

Fakta Tiltak fra Luftambulansen HF Innleie av en Beech 250 propellfly fra Babcock, med besetning (også helsepersonell med norsk autorisasjon), som skal være tilgjengelig på dagtid. Kan fly langbane og oppdrag til Svalbard, som betyr at øvrige ambulansefly kan prioriteres på kortbanenettet.

To helikopter fra Forsvaret, med medisinsk innredning og anestesilege og lege om bord. Det første går på vakt i Kirkenes tirsdag ettermiddag.

Innleie av ambulansejet fra Babcock.

Sette inn to nye ambulansehelikopter fra juni.

Babcock forbereder å overta driften av en eller to ambulanseflybaser.

Har sittet i krisestab hele tirsdag

– For oss er sikkerheten i alle ambulansefly-operasjonene det overordnede, og vi må passe på at vi beholder roen og at ikke de mange strakstiltakene skaper usikkerhet. Det er ikke gjort på noen få timer å fase inn det som blir kastet på oss, sier Gilbert.

I Helse Nords plan styrker blant annet UNN bemanningen ved regional AMK i Tromsø, Finnmarkssykehuset øker beredskapen i bilambulansetjenesten, og Nordlandssykehuset setter inn ekstra helgeberedskap i Vesterålen for å redusere pasientransport fra Lofoten og Vesterålen til Bodø.

Fakta HELSE NORDS TILTAKSPLAN 1. UNN bedrer tilstedeværelse av AMK-lege i AMK Tromsø, for bedre koordinering og prioritering. 2. UNN styrker sykepleierbemanningen på flykoordineringen. 3. Anmode at flytjenesten avlastes mest mulig ved at alternative ambulanseressurser (helikopter, bil, båt) vurderes. Transport på rett nivå. 4. Leie inn ambulansefly kommersielt, for å redusere sårbarhet i dagens tjeneste. 5. Sondere markedet for innleie av kommersielle ressurser. 6. Forsvaret bistår med helikopterressurser som erstatter bortfall av ambulansefly. 7. Styrke den ortopediske beredskapen i helgene ved Nordlandssykehuset Vesterålen. 8. Ekstra ambulansehelikopterberedskap i Helse Nord som erstatter bortfall av ambulansefly. 9. Sondere markedet for mer varlig innleie av kommersielle ressurser på månedsbasis. 10. Babcock bemanner to tilpassede fly og drifter en eller to baser. Iverksette forhandlinger med mulige utleiere om å stille to av deres fly til disposisjon for Babcock, for å kompensere svik i leveransen fra dagens leverandør Lufttransport FW.

Ledelsen i akuttmedisinsk klinikk på UNN satt i krisestab hele tirsdagen for å prøve å tilpasse og justere rutinene etter de nye tiltakene.

– Vi er ikke spurt, og har ikke vært med i drøftingen om tiltakene som i går gikk til helseministeren. Men vi er vant til at Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF (LATHF) ikke hører på fagmiljøet her i Tromsø, sier Gilbert.

– Griper paniske løsninger

Kommunelege i Loppa og medlem i helseforetakenes ambulanseflyutvalg, Olav Gunnar Ballo, mener også at det bør lyttes mer til fagfolkene som er «der det skjer».

– Politikerne er for langt unna og har ikke en finger på pulsen der pasienttransporten skjer. Helseforetaket må på en helt annen måte være opptatt av det som skjer der ute og lytte til fagfolk, sier Ballo til VG.

Han mener tiltakene som er satt i gang er «lite imponerende», og at det ikke nytter med erstatninger når alle de tekniske løsningene er tilpasset hverandre.

– Det er som at du ser at det passerer en brødbil på veien og tenker «oi, den har jo plass til en båre». Det er litt på det nivået de nå opererer. De griper til paniske løsninger, sier Ballo.

– Ildrødt over hele linjen

Tidligere tirsdag uttalte statsminister Erna Solberg til NRK at luftambulansestriden er en «vanskeligere situasjon enn vi kan akseptere». Det er Gilbert helt enig i.

– Vi har sagt til både Helse Nord og Høie at helikopter for fly ikke er en spesielt god løsning , og ser heller ikke for oss at vi kan kompensere for fly med ambulansebiler. Det er en marginal ressurs allerede, mener klinikkoverlegen.

Gilbert mener heller ikke innsettelsen av et nytt Babcock fly og forsvarets helikopter er en optimal løsning, da begge har vesentlig lenger beredskapstid.

– Tiltakene vil ikke gi varige løsninger på den ustabile situasjonen, og det er viktig at vi får på plass en varig luftambulansetjeneste som sikrer beredskapen.

Ifølge Gilbert var situasjonen tirsdag morgen at seks av landets ni flyressurser sto på bakken. Det samme gjaldt for tre av de fire legebemannede flyene.

Status fra klokken 18.00 tirsdag til 06.00 onsdag morgen er ifølge Luftambulansetjenesten at tre av fem fly er i beredskap.

– Det er illrødt over hele linjen. Situasjonen er ustabil og uholdbar, og gjelder hele landet, sier Gilbert.

– Bedre enn ingenting

I Finnmark, der situasjonen er spesielt prekær fordi mange pasienter er avhengig av lufttransport på grunn av lange distanser , har Helse Nord blant annet satt inn ett av forsvarets helikoptre fra tirsdag ettermiddag.

– Det er ikke en fullgod erstatning for flyambulanse, men det er bedre enn ingenting, mener fylkeslege i Finnmark, Eivind Merok.

Fylkeslegene i Nordland, Troms og Finnmark følger beredskapssituasjonen nøye, og har kontakt seg imellom flere ganger daglig.

Hans kollega i Troms, fylkeslege Svein Steinert, mener det hele tiden er spørsmål om tiltakene er tilstrekkelig.

– Vi registrerer at det er iverksatt tiltak, men om det er tilstrekkelig er vanskelig å si sikkert. Det jobbes hardt i de regionale helseforetakene for at dette ikke skal føre til at liv går tapt, men situasjonen er alvorlig, så vi følger utviklingen nøye , forteller han.

– Dekker på ingen måte opp for fly

Kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansen HF, Knut Haarvik, er enig med legene i at helikoptre ikke kan erstatte fly.

– Det er klart at det ikke er en fullgod erstatning, flyene er vesentlig raskere over lengre avstander, men når vi har noe svekket beredskap i flyflåten så er det god støtte å ha ambulansehelikoptre, sier Haarvik.

Dersom det er slik Lufttransport beskriver, at de ikke kan klare å holde beredskapen med sine fly oppe til ny operatør overtar i juli 2019 , må de se på mer langsiktige løsninger, sier Haarvik.

En av løsningene de ser på er å ta ned størrelsen på kontrakten til Lufttransport, og bemanne noen av basene med fly og piloter fra andre selskap.

Haarvik forteller at på den måten kan Lufttransport bli satt i stand til å fullføre med høy beredskap på de basene de har igjen fordi behovet for antall piloter blir mindre.

– Dette er ting som drøftes av langsiktige tiltak, så må vi se om vi skal legge enda mer vekt på de tiltakene i planen vi allerede har lagt frem, sier Haarvik.

Også Helse Nord sier de er fullt klar over at tiltakene ikke er tilstrekkelige:

– Det dekker på ingen måte opp for at et fly forsvinner. Ambulansehelikoptrene som settes inn kan ikke erstatte et fly, men det kan gis langt mer avansert akuttmedisinsk behandling med en anestesilege og spesialsykepleier om bord enn i en bilambulanse. Dessuten transporteres pasienten langt raskere enn i en bil. Vi håper at alle ser at når fly ikke er tilgjengelig, så er det bedre at det finnes helikopter tilgjengelig, sier kommunikasjonssjef i Helse Nord HF, Anne May Knudsen, til VG.

– Hva tenker du om det Gilbert sier om at fagfolk i Tromsø er vant til å ikke bli hørt?

– De er holdt løpende orientert, og vi har daglige møter med fagmiljøet, sier Knudsen.

Hun er heller ikke enig i Ballos påstand om «paniske løsninger».

– Tvert imot. Dette er løsninger som kan gi avhjelp i en krise når det mangler ambulansefly.